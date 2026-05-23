Penemuan Mayat di Sungai Kapuas Pontianak Lengkap Ciri-ciri Korban yang Ditemukan Mengapung

TANPA IDENTITAS - Proses evakuasi sesosok mayat laki-laki tanpa identitas yang mengambang di Gang Dasasila Laut, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Jumat 22 Mei 2026 pagi.

Ringkasan Berita: Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan mengambang di Sungai Kapuas dekat Pelabuhan Rakyat Nipah Kuning, Pontianak Barat, Jumat pagi 22 Mei 2026 dan langsung dievakuasi petugas Polairud.

Hasil visum sementara tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban, namun kondisi jenazah sudah mulai membusuk dan polisi masih berupaya mengungkap identitas korban.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Warga di sekitar kawasan Pelabuhan Rakyat Nipah Kuning, Kota Pontianak, dibuat geger dengan penemuan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas yang mengambang di aliran Sungai Kapuas, Jumat 22 Mei 2026 pagi.

Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Hasbi sekitar pukul 06.30 WIB saat berada di sekitar lokasi pelabuhan rakyat.

Kapolsek Pontianak Barat, AKP Basuki Arif Wibowo mengatakan, saksi melihat tubuh korban mengapung di tengah arus Sungai Kapuas dekat kawasan Pelabuhan Rakyat Nipah Kuning.

“Berdasarkan keterangan saksi, mayat terlihat mengambang di arus Sungai Kapuas tepatnya di tengah sungai dekat kawasan Pelabuhan Rakyat Nipah Kuning Pontianak,” ujar AKP Basuki Arif Wibowo.

Mengetahui adanya temuan tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian itu kepada petugas Polairud untuk dilakukan proses evakuasi.

Petugas bersama personel Airud kemudian menggunakan speedboat menuju lokasi dan mengevakuasi jasad korban ke steher kayu di Gang Dasasila Laut, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat.

Saat ditemukan, korban diketahui mengenakan celana pendek berwarna hitam.

Kondisi jasad juga disebut sudah mulai membusuk di beberapa bagian tubuh.

Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa menggunakan ambulans Biddokkes Polda Kalbar ke RS Anton Soedjarwo Pontianak guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

AKP Basuki Arif Wibowo menjelaskan, pihaknya bersama Unit Reskrim Polsek Pontianak Barat langsung melakukan koordinasi dengan Polsek Kawasan Pelabuhan Dwikora terkait penemuan mayat tersebut.

“Hasil pemeriksaan visum sementara tidak ditemukan adanya luka-luka pada tubuh korban. Namun kondisi mayat sudah mulai membusuk di beberapa bagian,” ungkapnya.

Hingga kini identitas korban masih belum diketahui.

Polisi juga masih menunggu kemungkinan adanya pihak keluarga yang datang untuk mengenali jenazah tersebut.

“Apabila sampai besok belum ada keluarga yang mengambil atau mengidentifikasi, maka penanganannya akan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial untuk proses pemakaman,” tutupnya.

Fakta-fakta

Warga bernama Hasbi menemukan sesosok mayat laki-laki mengambang di Sungai Kapuas dekat Pelabuhan Rakyat Nipah Kuning, Pontianak Barat, sekitar pukul 06.30 WIB, Jumat 22 Mei 2026.

Korban ditemukan dalam kondisi mengenakan celana pendek hitam dan mengapung di tengah arus sungai.

Saksi kemudian melaporkan penemuan mayat tersebut kepada tim Polairud untuk dilakukan evakuasi.

Personel Airud bersama polisi menggunakan speedboat menuju lokasi dan mengevakuasi jenazah ke steher kayu di Gang Dasasila Laut, Kelurahan Sungai Beliung.

Setelah berhasil dievakuasi, jenazah dibawa menggunakan ambulans Biddokkes Polda Kalbar ke RS Anton Soedjarwo Pontianak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil visum sementara menunjukkan tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban, namun kondisi mayat sudah mulai membusuk di beberapa bagian.

Polisi masih melakukan penyelidikan dan berupaya mengungkap identitas korban karena hingga kini belum ada pihak keluarga yang datang mengenali jenazah.

Jika sampai batas waktu tertentu tidak ada keluarga yang mengidentifikasi korban, proses penanganan jenazah akan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial untuk pemakaman.

