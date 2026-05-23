Wakapolres Singkawang Hadiri Penutupan Pendidikan Dikmata Infanteri TNI AD Gelombang I Tahun 2026

PENUTUPAN DIKMATA - Wakapolres Singkawang Kompol Riko Syafutra, ST, SIK, MH menghadiri Upacara Penutupan Pendidikan Dikmata Infanteri TNI AD Gelombang I Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Upacara Sapta Marga Mako Rindam XII/Tanjungpura, Jalan Raya Sedau, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Jumat 22 Mei 2026 pagi. Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan dengan diikuti ratusan prajurit siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dasar kemiliteran.

Dalam amanatnya, Pangdam XII/Tpr menegaskan bahwa para prajurit siswa telah ditempa menjadi prajurit yang berlandaskan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Upacara dipimpin langsung oleh Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P. selaku Inspektur Upacara.

Sebanyak 313 siswa Dikmata Infanteri resmi menyelesaikan pendidikan selama delapan minggu dan dilantik menjadi Prajurit Dua TNI Angkatan Darat.

Momentum tersebut menjadi awal pengabdian para prajurit muda dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat TNI-Polri dan Forkopimda, di antaranya Kasdam XII/Tpr Brigjen TNI Bambang Sujarwo, Danrindam XII/Tpr Brigjen TNI Jamalludin, Dandim 1202/Singkawang Letkol Arh Muhammad Ivan Juniar, serta perwakilan Pemerintah Kota Singkawang dan tokoh masyarakat.

Kehadiran Wakapolres Singkawang menunjukkan sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kota Singkawang.

Dalam amanatnya, Pangdam XII/Tpr menegaskan bahwa para prajurit siswa telah ditempa menjadi prajurit yang berlandaskan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Ia berharap seluruh lulusan mampu menunjukkan loyalitas, disiplin, semangat juang tinggi, serta menjadi teladan di tengah masyarakat dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Rangkaian kegiatan upacara berlangsung tertib dan penuh semangat, mulai dari prosesi pelantikan, penyumpahan, pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik, hingga demonstrasi keterampilan para prajurit siswa.

Suasana haru juga tampak saat para siswa resmi menyandang pangkat Prajurit Dua sebagai bentuk keberhasilan menyelesaikan pendidikan pertama kemiliteran.

Wakapolres Singkawang Kompol Riko Syafutra menyampaikan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan pendidikan Dikmata Infanteri TNI AD Gelombang I Tahun 2026.

Menurutnya, keberhasilan pendidikan tersebut menjadi bagian penting dalam mencetak generasi prajurit yang profesional, disiplin, dan siap bersinergi bersama Polri dalam menjaga keamanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

