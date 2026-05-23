Ingatkan Personel, Propam Polres Landak: Tugas Utama adalah Melayani, Bukan Live Streaming

LIVE STREAMING - Propam Polres Landak menegaskan larangan tegas bagi seluruh anggota Polri untuk melakukan siaran langsung (live streaming) di media sosial saat sedang melaksanakan tugas kedinasan, Jumat 22 Mei 2026. Kebijakan ini ditegaskan sebagai langkah penting untuk memastikan setiap personel tetap fokus pada tugas utama.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Dalam upaya memperkuat profesionalisme dan menjaga marwah institusi, jajaran Polres Landak menegaskan larangan tegas bagi seluruh anggota Polri untuk melakukan siaran langsung (live streaming) di media sosial saat sedang melaksanakan tugas kedinasan, Jumat 22 Mei 2026.

Kebijakan ini ditegaskan sebagai langkah penting untuk memastikan setiap personel tetap fokus pada tugas utama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa terganggu oleh aktivitas yang berpotensi mengganggu konsentrasi maupun citra kepolisian.

Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, SH, SIK melalui Ps. Kasi Propam Iptu Marantika, dalam keterangannya secara terpisah, menegaskan bahwa penggunaan media sosial saat bertugas harus benar-benar dikendalikan dan tidak disalahgunakan.

“Penekanan ini bukan tanpa alasan. Kami ingin memastikan setiap anggota tetap mengedepankan disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan,” tegasnya.

Ps. Kasi Propam juga menambahkan bahwa era digital memang tidak bisa dihindari, namun setiap personel Polri harus mampu menempatkan diri secara bijak, terutama saat membawa nama institusi di ruang publik.

“Media sosial boleh digunakan, tetapi tidak dalam bentuk live streaming saat dinas. Fokus utama anggota adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan konten pribadi,” lanjutnya.

Lebih jauh, pihak Propam juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berdampak pada penegakan disiplin internal. Hal ini dilakukan demi menjaga kepercayaan publik serta memastikan Polri tetap hadir sebagai institusi yang profesional, humanis, dan dapat diandalkan.

Dengan penegasan ini, Polres Landak berharap seluruh personel dapat semakin fokus, sigap, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa teralihkan oleh aktivitas yang dapat menurunkan kualitas kinerja di lapangan.

