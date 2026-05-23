Masalah Sepele, Bocah 12 Tahun Dipukul Palu hingga Tengkorak Pecah, Alasannya Terbongkar

JALANI PERAWATAN - Seorang bocah 12 tahun terbaring lemah usai diduga menjadi korban penganiayaan menggunakan palu oleh seorang remaja sebayanya. Korban alami pecah tengkorak kepala dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Abdul Aziz Kota Singkawang, pada Jumat 22 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Korban bernama Wesley (12), siswa kelas 1 SMP Negeri 2 Singkawang, kini harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Aziz setelah mengalami luka serius akibat dipukul menggunakan palu.

Peristiwa tersebut diduga berawal dari rasa emosi pelaku setelah kalah saat bermain game bersama korban beberapa waktu lalu.

Menurut keterangan ibu korban, Chinusha, pelaku mulai menyimpan kekesalan sejak insiden saat bermain game tersebut terjadi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang bocah berusia 12 tahun di Kota Singkawang diduga dipicu persoalan sepele saat bermain game bersama teman sebaya.

“Pelaku merasa kalah setelah tersentuh oleh anak saya saat bermain game,” ujar Chinusha, Jumat 22 Mei 2026.

Sejak kejadian itu, pelaku disebut beberapa kali mengajak Wesley berkelahi.

Namun korban tidak pernah menanggapi ajakan tersebut karena menganggap pelaku sebagai teman sendiri.

“Anak saya tidak pernah melawan atau mencari masalah,” katanya.

Korban bahkan sempat mempertanyakan alasan dirinya terus diajak berkelahi meski sebelumnya hubungan mereka baik-baik saja.

Sempat terjadi perselisihan kecil dan perkelahian ringan antara keduanya.

Namun situasi kembali memanas beberapa bulan kemudian hingga berujung dugaan penganiayaan.

Kejadian itu terjadi saat Wesley bermain di rumah temannya di kawasan Jalan KS Tubun, Singkawang, pada Jumat pekan lalu.

Pelaku diduga datang dan langsung memukul kepala korban menggunakan palu hingga Wesley mengalami kejang-kejang.

“Anak saya langsung kejang-kejang setelah dipukul,” ujar Chinusha.

Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit setelah warga dan teman-temannya memberi tahu pihak keluarga.