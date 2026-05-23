Tatap Muka Perdana Kapolsek Mempawah Hulu Bersama Seluruh Personel dan Polsubsektor Sompak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Kapolsek Mempawah Hulu, Iptu Freddy Surya Purnama, SH, MH, melaksanakan kegiatan tatap muka perdana bersama seluruh personel Polsek Mempawah Hulu dan personel Polsubsektor Sompak dalam rangka mempererat hubungan internal serta membangun semangat kerja yang solid demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Kecamatan Mempawah Hulu, Jumat 22 Mei 2026

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolsek Mempawah Hulu Iptu Freddy Surya Purnama, S.H., M.H., para Kanit, Kasub, Kasi, para KSPK, para Bhabinkamtibmas, serta seluruh anggota Polsek Mempawah Hulu dan Polsubsektor Sompak.

Dalam kegiatan tersebut, rangkaian acara diawali dengan pembukaan oleh Kapolsek Mempawah Hulu, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan diri Kapolsek kepada seluruh anggota.

Selanjutnya seluruh personel Polsek Mempawah Hulu dan Polsubsektor Sompak juga memperkenalkan diri kepada Kapolsek sebagai bentuk awal membangun komunikasi dan kekompakan dalam pelaksanaan tugas.

Pada kesempatan tersebut, Kapolsek Mempawah Hulu juga menyampaikan arahan serta program-program kerja kepada seluruh anggota guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, para anggota turut memberikan saran dan masukan untuk mewujudkan suasana kerja yang kondusif, harmonis, dan terkendali di lingkungan Polsek Mempawah Hulu.

Dengan dilaksanakannya kegiatan tatap muka ini, diharapkan seluruh anggota dapat lebih mengenal karakter, visi dan misi Kapolsek yang baru dalam memimpin Polsek Mempawah Hulu ke depan.

Selain itu, Kapolsek juga dapat mengenal secara langsung seluruh personelnya beserta tugas dan fungsi yang diemban masing-masing anggota.

Kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menambah semangat dan energi baru bagi seluruh personel dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam mewujudkan Harkamtibmas yang aman, kondusif, dan terkendali di wilayah Kecamatan Mempawah Hulu.

Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari SH, SIK, melalui Kapolsek Mempawah Hulu Iptu Freddy Surya Purnama SH, MH, menyampaikan bahwa sinergitas, kekompakan dan komunikasi yang baik antar personel merupakan modal utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

