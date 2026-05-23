Jaga Warisan Budaya Lokal Sulam Kalengkang, PLN Gandeng Sanggar Luncurkan Program TJSL

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sanggau luncurkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Sebagai upaya untuk menjaga warisan budaya lokal terus dilakukan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Satu cara yang digunakan adalah dengan melestarikan sulam kalengkang, kain khas Melayu yang memiliki nilai sejarah, seni, dan identitas budaya masyarakat setempat.

Komitmen pelestarian budaya tersebut mendapat dukungan dari PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sanggau melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Peduli.

Bersama Sanggar Segentar Alam, PLN menggelar pelatihan sulam kalengkang, pelatihan menjahit, serta memberikan bantuan peralatan produksi bagi masyarakat di Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.

Program tersebut dijalankan sebagai upaya menjaga budaya lokal agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

Sulam kalengkang sendiri merupakan warisan budaya Melayu Sanggau yang diwariskan secara turun-temurun.

Motif dan teknik pembuatannya mengandung filosofi kehidupan masyarakat Melayu yang menjunjung nilai ketelitian, kesabaran, dan keindahan.

Melalui pelatihan tersebut, generasi muda didorong tidak hanya mengenal budaya daerah, tetapi juga mampu mengembangkannya menjadi sumber kreativitas dan penghasilan.

Ketua Sanggar Segentar Alam, Sunaryo mengaku bersyukur atas dukungan PLN terhadap komunitas pelestari budaya di Kabupaten Sanggau.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi semangat baru bagi para pegiat budaya untuk terus menjaga keberlangsungan sulam kalengkang.

“Sulam kalengkang merupakan warisan budaya Melayu Sanggau yang memiliki nilai sejarah dan seni tinggi. Dukungan PLN sangat berarti bagi kami untuk terus melatih masyarakat, khususnya generasi muda, agar budaya ini tetap hidup dan berkembang,” ujarnya, Selasa 19 Mei 2026.

Ia menambahkan, bantuan alat produksi turut membantu meningkatkan kualitas hasil karya para pengrajin.

Dengan begitu, sulam kalengkang tidak hanya bertahan sebagai identitas budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manager PLN UP3 Sanggau, Hendy Gita Wedhatama mengatakan, kehadiran PLN tidak hanya sebatas menyediakan layanan kelistrikan, tetapi juga memberikan manfaat sosial berkelanjutan bagi masyarakat.