Kabupaten Sintang Catat Kemajuan Data Rupabumi, 24 Objek di Sungai Tebelian Sudah Dibakukan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Sintang, Supriyanto, menyampaikan bahwa penyelenggaraan nama rupabumi di Kabupaten Sintang terus menunjukkan perkembangan yang positif dan progresif dari tahun ke tahun.

“Perkembangan penyelenggaraan nama rupabumi di Kabupaten Sintang terus menunjukkan tren positif dan juga progresif, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah nama rupabumi yang telah dikumpulkan, ditelaah, dan diusulkan oleh tim penyelenggaraan nama rupabumi Kabupaten Sintang,” ujar Supriyanto.

Nama Rupabumi (atau toponim) adalah penamaan resmi pada unsur-unsur geografi di permukaan bumi, baik unsur alami (gunung, sungai, pulau) maupun unsur buatan (jalan, permukiman, wilayah administrasi). Penetapan nama ini bertujuan untuk mempertegas identitas wilayah dan kedaulatan.

Ia menjelaskan, capaian tersebut juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Penghargaan Tingkat Provinsi Kalbar

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sintang berhasil meraih penghargaan terbaik pertama tingkat Provinsi Kalimantan Barat dalam pengumpulan dan pemanfaatan data Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR).

“Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sintang mendapat piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat sebagai terbaik 1 tingkat Provinsi Kalimantan Barat dalam pengumpulan dan pemanfaatan data Sistem Informasi Nama Rupabumi atau SINAR tahun 2025, dengan capaian sebanyak 1.420 data nama rupabumi,” bebernya.

Persebaran Data Belum Merata

Meski mengalami perkembangan positif, Supriyanto mengakui persebaran pengumpulan data nama rupabumi di Kabupaten Sintang masih belum merata di seluruh kecamatan, khususnya di Kecamatan Sungai Tebelian.

“Persebaran nama rupabumi yang telah dikumpulkan dan diusulkan oleh tim penyelenggaraan nama rupabumi Kabupaten Sintang belum menyeluruh pada semua kecamatan se-Kabupaten Sintang, khususnya di Kecamatan Sungai Tebelian,” jelasnya.

Data Nama Rupabumi Sungai Tebelian

Menurut Supriyanto, hingga saat ini jumlah nama rupabumi yang telah dikumpulkan dan diusulkan di Kecamatan Sungai Tebelian mencapai 299 objek.

Data tersebut mencakup berbagai kategori toponim.

“Jumlah nama rupabumi yang telah dikumpulkan dan diusulkan di Kecamatan Sungai Tebelian berjumlah 299 objek yang meliputi toponim pemerintahan, toponim pendidikan dan IPTEK, toponim sarana kesehatan, toponim peribadatan, toponim pertahanan dan keamanan, toponim bangunan, toponim perekonomian dan perdagangan, toponim permakaman, toponim olahraga dan toponim pariwisata,” terang Supriyanto.

Capaian Target dan Data Dibakukan

Ia menambahkan, capaian tersebut baru mencapai 11,82 persen dari target yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Capaian target nama rupabumi di Kecamatan Sungai Tebelian sebanyak 299 objek atau 11,82 persen dari target 2.530 objek nama rupabumi yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial. Sebanyak 24 objek nama rupabumi sudah dibakukan dan masuk dalam gazeter,” ungkapnya.

Harapan Melalui Bimbingan Teknis

Supriyanto berharap pelaksanaan bimbingan teknis tersebut dapat meningkatkan jumlah dan persebaran data nama rupabumi di Kabupaten Sintang, khususnya di Kecamatan Sungai Tebelian.

“Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan nama rupabumi dilakukan untuk meningkatkan persebaran dan jumlah objek nama rupabumi di Kabupaten Sintang khususnya di Kecamatan Sungai Tebelian,” katanya.