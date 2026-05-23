Humas Polres Sanggau Ajak Media dan Konten Kreator Sajikan Informasi Berimbang

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, SANGGAU - Seksi Hubungan Masyarakat (Sihumas) Polres Sanggau menggelar kegiatan temu wartawan bersama awak media dan konten kreator di wilayah Kabupaten Sanggau, Jumat, 22 Mei 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Warkop A1, Jalan Jenderal A. Yani, Kelurahan Ilir Kota Sanggau tersebut menjadi agenda rutin dalam memperkuat sinergi penyebaran informasi publik yang akurat dan berimbang.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh personel Sihumas Polres Sanggau bersama sejumlah wartawan dan konten kreator yang aktif melakukan peliputan di wilayah Kabupaten Sanggau.

Giat temu wartawan dipimpin oleh Kasubsi PIDM Sihumas Polres Sanggau, Aipda Muhammad Aulia.

Dalam pertemuan itu, peserta diajak berdiskusi mengenai pentingnya membangun komunikasi yang baik antara kepolisian, media massa, dan kreator digital dalam mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Aipda Muhammad Aulia mengajak seluruh awak media dan konten kreator untuk terus mendukung kinerja Polres Sanggau, khususnya melalui pemberitaan yang edukatif, informatif, dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi sebelum menerbitkan berita maupun unggahan di media sosial.

Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan setiap informasi yang dipublikasikan memiliki dasar yang jelas dan tidak memunculkan kesalahpahaman ataupun polemik di tengah masyarakat.

Selain itu, Sihumas Polres Sanggau disebut sebagai sarana penghubung antara institusi kepolisian dengan media maupun konten kreator.

Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat terus menjalin komunikasi aktif terkait kebutuhan informasi dan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kegiatan kepolisian di wilayah hukum Polres Sanggau.

Terpisah, Kasi Humas Polres Sanggau, Ipda T.M. Pakpahan, mengatakan bahwa kegiatan temu wartawan menjadi wadah penting dalam memperkuat hubungan kemitraan antara Polri dan insan media.

Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang objektif serta menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.

“Sinergi antara Polres Sanggau dengan wartawan dan konten kreator sangat penting dalam menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan menyejukkan. Kami berharap komunikasi yang telah terjalin dengan baik ini dapat terus diperkuat sehingga pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar memberikan edukasi dan manfaat,” ujarnya.

Ipda T.M. Pakpahan mengungkapkan, keterbukaan informasi publik menjadi bagian dari komitmen Polres Sanggau dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Oleh sebab itu, koordinasi dan kolaborasi bersama media diharapkan mampu mencegah berkembangnya informasi yang tidak jelas sumber maupun kebenarannya.

Kegiatan temu wartawan tersebut berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban.

Melalui forum komunikasi rutin ini, Polres Sanggau berharap seluruh personel Sihumas dapat menjalankan tugas secara optimal sesuai rencana kerja, sekaligus memperkuat kemitraan positif dengan media dan konten kreator di Kabupaten Sanggau.

