Berikut 4 Air Terjun di Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak, Ada yang Punya Pasir Putih Alami

WISATA AIR TERJUN - Wisata alam Air Terjun Dait (Rombo Dait) yang berada di wilayah Dusun Engkitip, Desa Sekendal, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

Ringkasan Berita: Daerah yang didominasi oleh hutan tropis yang asri dan perbukitan ini menyimpan potensi wisata air terjun atau yang akrab disebut "riam" oleh warga lokal, yang luar biasa indahnya.

Bagi Anda yang sedang merencanakan liburan akhir pekan untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota, Kabupaten Landak adalah pilihan yang sangat tepat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (Kalbar) memang dikenal sebagai surganya para pencinta alam.

Daerah yang didominasi oleh hutan tropis yang asri dan perbukitan ini menyimpan potensi wisata air terjun atau yang akrab disebut "riam" oleh warga lokal, yang luar biasa indahnya.

Bagi Anda yang sedang merencanakan liburan akhir pekan untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota, Kabupaten Landak adalah pilihan yang sangat tepat.

Berikut ini TribunPontianak.co.id rangkum 4 rekomendasi air terjun paling eksotis dan memukau di Kabupaten Landak yang wajib masuk dalam daftar liburan Anda:

1. Air Terjun Terinting

Air Terjun Riam Terinting terletak di Kecamatan Air Besar.

Riam ini sering kali dijuluki sebagai salah satu air terjun paling megah di Kalimantan Barat.

Bagaimana tidak, air terjun ini memiliki ketinggian fantastis, yakni lebih dari 50 meter dengan dinding batu tegak lurus yang sangat ikonik.

Untuk mencapainya, pengunjung memang harus melakukan trekking menembus hutan, namun rasa lelah akan langsung terbayar lunas oleh pemandangan jeram raksasa yang diselimuti kabut air alami.

2. Air Terjun Bedawan

Masih berada di kawasan Kecamatan Air Besar, destinasi selanjutnya yang tidak kalah memukau adalah Riam Bedawan.

Riam Bedawan menawarkan sensasi air terjun bertingkat yang sangat indah dan memanjakan mata.

Aliran airnya yang sangat deras jatuh melewati bebatuan besar di tengah hutan yang masih perawan.

Tempat ini menjadi lokasi favorit bagi para pencinta kegiatan camping (berkemah) dan fotografi alam karena suasananya yang sangat tenang.

3. Air Terjun Dait

Berbeda dengan air terjun tunggal pada umumnya, Riam Dait yang terletak di Kecamatan Air Besar memiliki keunikan tersendiri yang bikin takjub.

Riam Dait memiliki struktur air terjun yang memiliki 7 tingkat!

Setiap tingkatan menawarkan karakteristik dan keindahan yang berbeda-beda.