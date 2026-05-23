Landak Dalam Data
Berikut 4 Air Terjun di Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak, Ada yang Punya Pasir Putih Alami
Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (Kalbar) memang dikenal sebagai surganya para pencinta alam.
Ringkasan Berita:
- Daerah yang didominasi oleh hutan tropis yang asri dan perbukitan ini menyimpan potensi wisata air terjun atau yang akrab disebut "riam" oleh warga lokal, yang luar biasa indahnya.
- Bagi Anda yang sedang merencanakan liburan akhir pekan untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota, Kabupaten Landak adalah pilihan yang sangat tepat.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (Kalbar) memang dikenal sebagai surganya para pencinta alam.
Daerah yang didominasi oleh hutan tropis yang asri dan perbukitan ini menyimpan potensi wisata air terjun atau yang akrab disebut "riam" oleh warga lokal, yang luar biasa indahnya.
Bagi Anda yang sedang merencanakan liburan akhir pekan untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota, Kabupaten Landak adalah pilihan yang sangat tepat.
Berikut ini TribunPontianak.co.id rangkum 4 rekomendasi air terjun paling eksotis dan memukau di Kabupaten Landak yang wajib masuk dalam daftar liburan Anda:
1. Air Terjun Terinting
Air Terjun Riam Terinting terletak di Kecamatan Air Besar.
Riam ini sering kali dijuluki sebagai salah satu air terjun paling megah di Kalimantan Barat.
Bagaimana tidak, air terjun ini memiliki ketinggian fantastis, yakni lebih dari 50 meter dengan dinding batu tegak lurus yang sangat ikonik.
Untuk mencapainya, pengunjung memang harus melakukan trekking menembus hutan, namun rasa lelah akan langsung terbayar lunas oleh pemandangan jeram raksasa yang diselimuti kabut air alami.
2. Air Terjun Bedawan
Masih berada di kawasan Kecamatan Air Besar, destinasi selanjutnya yang tidak kalah memukau adalah Riam Bedawan.
Riam Bedawan menawarkan sensasi air terjun bertingkat yang sangat indah dan memanjakan mata.
Aliran airnya yang sangat deras jatuh melewati bebatuan besar di tengah hutan yang masih perawan.
Tempat ini menjadi lokasi favorit bagi para pencinta kegiatan camping (berkemah) dan fotografi alam karena suasananya yang sangat tenang.
3. Air Terjun Dait
Berbeda dengan air terjun tunggal pada umumnya, Riam Dait yang terletak di Kecamatan Air Besar memiliki keunikan tersendiri yang bikin takjub.
Riam Dait memiliki struktur air terjun yang memiliki 7 tingkat!
Setiap tingkatan menawarkan karakteristik dan keindahan yang berbeda-beda.
|5 Destinasi Wisata Budaya di Kabupaten Landak dan Lokasinya
|Nama-nama Bukit di Landak Kalbar Terbaru 2026 Lengkap Jalur dan Rute Pendakian
|Daftar Tempat Wisata di Landak Cocok untuk Wisata Alam, Sejarah dan Santai Bersama Keluarga
|Prakiraan Cuaca di Kabupaten Landak Terbaru 29 April 2026 Waspada Diguyur Hujan Lebat
|Berapa Luas Wilayah Keseluruhan Kabupaten Landak Ngabang Kalimantan Barat?