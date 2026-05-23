Kelompok Tani di Munggu Lumut Kembangkan Jagung Manis Untuk Suplai Dapur MBG 

TANAM JAGUNG - Pengurus Poktan Pengiri Satu Hari saat berada di kebun jagung manis milik mereka.

Ringkasan Berita: Warga Dusun Munggu Lumut, Desa Kayu Ara, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak membentuk kelompok tani untuk mengembangkan pertanian hortikultura.

Kelompok Tani Pengiri Satu Hati yang berdiri sejak November 2025 itu kini fokus mengembangkan budidaya jagung manis di lahan seluas kurang lebih 1,5 hektare.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Melihat tingginya kebutuhan jagung manis di pasaran, terutama untuk kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Warga Dusun Munggu Lumut, Desa Kayu Ara, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak membentuk kelompok tani untuk mengembangkan pertanian hortikultura.

Kelompok Tani Pengiri Satu Hati yang berdiri sejak November 2025 itu kini fokus mengembangkan budidaya jagung manis di lahan seluas kurang lebih 1,5 hektare.

Ketua Kelompok Tani Pengiri Satu Hati, Indrias Imo mengatakan, kelompok tani tersebut dibentuk setelah warga mendapat pemahaman terkait pengelolaan kelompok tani dari pendamping yang merupakan petani penggerak di Kabupaten Landak.

"Kebetulan kami di Munggu Lumut, Desa Kayu Ara ini untuk menanam jagung manis ada mentor yang bisa kami percaya. Karena kami permulaan belum tahu persis cara menanam jagung ini. Di Munggu Lumut ini juga belum pernah tersentuh kelompok tani seperti yang kami lakukan saat ini," ujarnya pada Jumat 22 Mei 2026.

Ia menyebut, warga mendapat pendampingan awal dari seorang mentor bernama Loren yang membantu memberikan pemahaman mengenai teknik budidaya jagung manis.

"Biar kami paham bagaimana cara menanam jagung ini," katanya.

Menurut Indrias, melalui kelompok tani tersebut warga dapat belajar bersama mengenai berbagai jenis pertanian hortikultura, khususnya teknik penanaman jagung manis.

Ia mengungkapkan, sejak terbentuk kelompok tani tersebut sudah memasuki panen tahap ketiga dan mulai menyuplai kebutuhan jagung manis untuk dapur MBG di wilayah Kecamatan Jelimpo.

"Kalau memilih jagung manis ini karena kebutuhan di sekitar Kecamatan Jelimpo cukup tinggi. Kami fokuskan untuk MBG. Ada juga yang kami ecerkan ke kampung, karena warga juga ingin beli jagung manis," ungkapnya.

Baca juga: Polres Landak Peringkat Pertama Luasan dan Produktivitas Jagung

Namun demikian, ia mengaku produksi jagung manis dari kelompoknya saat ini masih belum mampu memenuhi seluruh permintaan pasar.

"Kebutuhan MBG ini terus terang kami belum mampu memenuhi semua permintaan mereka. Semoga nanti ada kelompok-kelompok lain yang bisa membantu supaya kebutuhan jagung dan ketahanan pangan di Jelimpo bisa terpenuhi," terangnya.

Indrias memastikan kelompoknya akan terus melakukan penanaman jagung manis selama program MBG masih berjalan.

“Selagi MBG masih berjalan kami akan terus menanam. Setelah panen tahap pertama kemarin kami tanam lagi. Sekarang masuk panen tahap kedua dan sebentar lagi tahap ketiga,” jelasnya.

Ia menilai budidaya jagung manis cukup menjanjikan untuk meningkatkan penghasilan warga. Dari hasil panen tahap pertama, modal yang dikeluarkan kelompok tani disebut sudah kembali.