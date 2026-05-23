PT Arvena Sepakat Siap Verifikasi Dugaan Lahan di Luar Izin, HGU Masih Berproses di BPN

BERIKAN PENJELASAN - Humas Region Sekadau Gunas Group, Khairudin, memberikan keterangan usai rapat mediasi sengketa lahan antara masyarakat dan PT Arvena Sepakat di Kantor Wakil Bupati Sekadau, pada Jumat, 22 Mei 2026. Pihak perusahaan menyatakan siap melakukan verifikasi lapangan bersama tim gabungan terkait dugaan lahan di luar izin perusahaan.

Ringkasan Berita: Hal tersebut disampaikan Humas Region Sekadau Gunas Group, Khairudin usai mengikuti rapat mediasi sengketa lahan bersama Pemerintah Kabupaten Sekadau dan serta organisasi masyarakat Sabang Merah Borneo (SMB) Kabupaten Sekadau, pada Jumat, 22 Mei 2026.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - PT Arvena Sepakat menyatakan siap melakukan verifikasi lapangan bersama tim gabungan terkait dugaan adanya lahan perkebunan sawit yang berada di luar izin usaha perusahaan di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau.

Menurut Khairudin, perusahaan akan menunggu hasil verifikasi lapangan yang dilakukan bersama tim bentukan pemerintah daerah untuk memastikan status lahan yang dipersoalkan masyarakat.

"Kita cek dulu nanti dengan tim yang dibentuk oleh pak wakil bupati. Kalau memang setelah diverifikasi ada lahan di luar izin yang ditanami, itu akan kita kembalikan ke masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, perusahaan juga akan memverifikasi sejumlah lahan yang berada di dalam area IUP namun belum dikelola.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan lahan belum dapat digarap, salah satunya persoalan akses jalan menuju lokasi.

"Kalau di dalam IUP ternyata tidak ada akses jalan sama sekali, perusahaan juga tidak bisa mengelola. Jadi percuma juga kalau tidak bisa dikerjakan, itu yang nantinya bisa dikembalikan ke masyarakat," katanya.

Selain faktor akses, Khairudin menyebut beberapa lahan juga masih berpotensi bermasalah dari sisi kepemilikan meskipun sebelumnya telah dilakukan ganti rugi oleh perusahaan.

Karena itu, seluruh persoalan akan diverifikasi lebih lanjut oleh tim gabungan di lapangan.

Ia menegaskan, pengembalian lahan bukan karena perusahaan tidak mampu mengelola, melainkan sebagai langkah penyelesaian apabila secara teknis lahan memang tidak memungkinkan untuk digarap.

"Bukan karena perusahaan tidak ada uang untuk merawat. Justru lahan yang sudah diserahkan itu wajib kami kerjakan supaya perusahaan juga tidak rugi," jelasnya.

Dalam mediasi tersebut, pihak perusahaan juga menyanggupi pembangunan satu unit sumur bor sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat di sekitar lokasi pembibitan lama perusahaan.

Khairudin mengatakan, lokasi pembibitan tersebut sebenarnya sudah tidak lagi dimanfaatkan sejak 2023.

Ia juga membantah adanya dugaan indikasi pencemaran sungai seperti yang dikeluhkan sebagian warga.

Menurutnya, dugaan pencemaran harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis oleh instansi terkait, termasuk pengujian sampel air oleh Dinas Lingkungan Hidup.