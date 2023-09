SOAL Bahasa Inggris Kelas 6 Ulangan/Ujian Semester 1 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban UTS PTS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Bahasa Inggris kelas 6 SD/MI.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum untuk meningkatkan kompetensimu.

Cermati dan pahami soal-soal Bahasa Inggris yang ada dalam artikel ini.

Semakin banyak kamu benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik akan materi tersebut.

Setiap pertanyaan juga disertai dengan kunci jawaban.

Adanya kunci jawaban tentu akan mempermudahmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 6.

Soal Bahasa Inggris Kelas 6 SD:

1. I have …. every morning before going to school.

A. lunch

B. dinner

C. hungry

D. breakfast

Jawab : d

2. My father is a …. He can fly an airplane.

A. carpenter

B. teacher

C. pilot

D. engineer