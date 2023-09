Maxi Yamaha Day Kalbar Siap Digelar di Kota Wisata Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kemeriahan Maxi Yamaha Day 2023 yang sebelumnya telah berlangsung di beberapa kota besar di Indonesia, kini akan kembali ke tanah Borneo khususnya di Kalimantan Barat.

Hal tersebut ditandai dengan digelarnya event Maxi Yamaha Day di Kota Singkawang pada 23 – 24 September mendatang yang berlokasi di Taman Bougenvile.

Event Maxi Yamaha Day 2023 area Kalbar sendiri terbilang spesial dan sukses menjadi magnet yang menarik banyak animo para pengguna skutik Maxi Yamaha di wilayah tersebut.

Bukan tanpa alasan, pasalnya ini merupakan event Maxi Yamaha Day pertama yang digelar di kota berjuluk Hongkong van Borneo tersebut.

Terbukti sebanyak 350 lebih peserta yang terdiri dari pengguna skutik XMAX, All New NMAX 155 Connected series, All New Aerox 155 Connected series, dan juga Lexi dari berbagai penjuru Kalbar dipastikan akan datang untuk ambil bagian meramaikan jalannya acara.

Berbagai kegiatan menarik pun akan dihadirkan untuk menghibur para peserta di lokasi acara.

Mulai dari kompetisi antar komunitas, pesta BBQ, malam api unggun, kegiatan CSR penanaman pohon bakau, servis gratis, potongan harga untuk pembelian apparel serta sparepart, hingga hiburan musik yang dibawakan oleh para artis-artis lokal.

“Tingginya animo konsumen terhadap gelaran Maxi Yamah Day, membuat kami menghadirkan kembali event tersebut untuk yang kedua kalinya di wilayah Kalbar. Dan untuk menghadirkan suasana baru yang lebih menarik kepada peserta, kami pun memilih kota Singkawang sebagai lokasi acara yang terkenal akan kekayaan budayanya, baik dari segi arsitektur bangunan kota, kuliner maupun sosial masyarakatnya,” terang Larry Asnan, Chief Yamaha Territory 8 Kalimantan.

Event Maxi Yamaha Day Kalbar sendiri dimulai dengan pelepasan rombongan touring dari 5 titik lokasi keberangkatan yang berada di kota Pontianak, Kab. Mempawah, Kab. Sambas, Kab. Melawi dan Kab. Ketapang.

Setelah itu rombongan langsung menuju lokasi camping di Taman Bougenvile setelah sebelunya melakukan citiy touring di masing-masing kota.

Beragamnya jalur yang dilewati, mulai dari jalan perkotaan, perkampungan, muara sungai, pesisir pantai hingga dataran tinggi menuju lokasi acara, tentunya semakin menambah seru aktivitas berkendara yang dilakoni.

Tidak sedikit pula dari peserta pengguna Connected model dari Yamaha yang memanfaatkan kegiatan touring ini untuk menjajal berbagai keunggulan yang terdapat pada motor.

Rangkaian event Maxi Yamaha Day 2023 dengan konsep Ride & Camp pasti nya akan seru dgn berbagai hiburan yang telah di siapkan oleh Yamaha , tentunnya para konsumen dan bikers Yamaha , akan seru seruan bersama di event ini, ayo jangan sampai ke tinggal event Maxi day 2023 di kota singkawang, registrasi bisa melalu akun media social Yamaha kalbar. (*)