Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka Halaman 60 Independence Day

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat bersama contoh kunci jawaban SMP Kurikulum Merdeka Halaman 60.

Contoh kunci jawaban dari materi soal bahasa Inggris Kelas 8 SMP.

Siswa diminta menjawab pertanyaan materi Independence Day at SMP Merdeka.

Siswa diminta mengerjakan tugas Worksheet 1.18 dalam Unit 3.

Pilihan kunci jawaban siswa akan menentukan seberapa baik siswa memahami materi belajar.

Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka disadur dari tribunnews.com.

[Cek Berita dan informasi kunci jawaban SMP klik di Sini]

• Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka Halaman 159 Majas Puisi

Halaman 60

Worksheet 1.18

We need to follow the text structure to write a good text.

The following worksheets are made based on the structure of the recount text.

They can guide you in learning how to write a good recount.

a. Study the following picture and answer the questions to help you to write the orientation of the text.

1. Who were the sack race participants?