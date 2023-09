Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka Halaman 54 - 55 Celebration Day

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek pembahasan kunci jawaban SMP Kurikulum Merdeka halaman 54 - 55.

Halaman 54 - 55

Unit 3. Independence Day at SMP Merdeka

Section 2 - Reading

a. Read Monita’s story about the Independence Day celebration in SMP Merdeka.

Today, my school held an Independence Day celebration event.

It welcomed students from every grade to participate in many fun games, such as tug of war, krupuk race, sack race, tandem race, and the marble in spoon race.