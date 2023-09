Contoh Soal Agama Islam Kelas 5 SD dan Kunci Jawaban Ujian / Ulangan Sekolah Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal ujian sekolah Agama Islam kelas 5 Kurikulum Merdeka.

Soal Pilihan Ganda

1. Surah Al Fiil menceritakan tentang kegagalan penyerangan Kakbah oleh pasukan gajah yang dipimpin ….

a. Fir’aun

b. Namrud

c. Abrahah

d. Abu Jahal

2. Lafa ﻂﻳﺮﺍﺍﺒﺎﺒﻳﻞartinya … .

a. burung berbondong-bondong

b. tentara bergajah

c. tipu daya mereka

d. yang melempari mereka

3. Pasukan bergajah hancur lebur diibaratkan bagaikan…

a. kotoran hewan

b. daun yang dimakan ulat

c. pasir

d. debu

4. Rasul yang membawa ajaran Islam dan sekaligus sebagai rasul terakhir adalah…

a. Nabi Muhammad SAW

b. Nabi Ibrahim as

c. Nabi Adam as

d. Nabi Isa as

5.Diantara Rasul Ulul Azmi yang diberi mukjizat dapat menurunkan makanan dari langit adalah…

a. Nabi Ibrahim as

b. Nabi Muhammad SAW

c. Nabi Musa as

d. Nabi Isa as

6. Al Ma’un artinya….

a. berbuat riya

b. barang –barang yang berguna

c. nikmat yang banyak

d. mendustakan agama

7. Jumlah ayatd alam surah Al Ma’un adalah…ayat

a. empat

b. lima

c. enam

d. tujuh

8. Surah Al Ma’un memberikan peringatan terhadap orang-orang yang ….

a. mendustakan agama

b. suka beramal soleh

c. malas bekerja

d. mendustakan kata-kata