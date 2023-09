HappyFlex dari Tri, Bantu Generasi Z Atur Sendiri Kuota dan Masa Aktif Sesuai Kebutuhan Digital

Dok/Indosat

SVP Head of CVM Tri Reno Rizki Yudha, SVP Head of Marketing Tri Saurabh Prakash Khare, Director & Chief Commercial Officer IOH Ritesh Kumar Singh, SVP Head of Customer Experience Tri Julandi George Fransiskus dan SVP Head of Digitalization IOH Sudheer Chawla saat launching HappyFlex di Jakarta, Rabu 13 September 2023.