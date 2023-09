Pj Ketua Dekranasda Kalbar Promosikan Kain Tenun Sidan di Rakernas Dekranas 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penjabat (Pj) Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalimantan Barat, Windy Prihastari menghadiri kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dekranas tahun 2023.

Kegiatan tersebut dibuka secara simbolis dengan ditandai pemukulan gong oleh Ketua Umum Dekranas, Wury Ma’ruf Amin, didampingi Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa, 12 September 2023.

Pada acara tersebut, Windy Prihastari ikut mempromosikan Kain Tenun khas Provinsi Kalbar.

Windy menyebut Dekranasda Provinsi Kalbar mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan Ketua Umum Dekranas diikuti oleh dua Provinsi lainnya yakni Dekranasda Provinsi Maluku dan Dekranasda Provinsi Jambi.

"Dalam kesempatan itu, selain menyampaikan pendapat, sekaligus saya gunakan untuk mempromosikan wastra (kain tradisional) yang ada di Kalimantan Barat,” ucap Windy.

Windy di acara tersebut, tampak mengenakan Kain Tenun khas Kalbar yaitu Tenun Sidad dari Kabupaten Kapuas Hulu yang didesain begitu indah menjadi balutan busana berwarna hijau gelap dengan motif Kain Tenun Sidan.

Tenun Sidan yang berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalbar, pada tahun 2022 lalu pernah meraih dua penghargaan yakni Best Prize In Category Textiles dan Best of the Best Inacraft Award 2022.

"Jadi pada acara ini saya sekaligus mempromosikan (Kain Tenun Sidan) dan Ibu Ketua Umum Dekranas dan ibu -ibu yang hadir juga menyukai Tenun Sidan ini,” ujar Windy.

• Windy Prihastari Dikukuhkan Sebagai Pembina Posyandu Provinsi Kalbar

(*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini