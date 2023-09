Jadwal 16 Besar BWF Hongkong Open 2023 Live TV Besok Lengkap Sisa Wakil Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah jadwal babak 16 besar Hongkong Open 2023 yang akan berlangsung Kamis 14 September 2023 besok.

Hari ketiga turnamen BWF Super 500 ini masih menyisakan cukup banyak para andalan Indonesia.

Mereka akan berjuang untuk satu tempat di babak 8 besar di masing-masing nomor.

Kendati baru berlangsung besok, namun satu wakil Indonsia sudah di pastikan di babak 8 besar di ganda putra yakni pemenang antara Bagas / Fikri vs Leo Daniel yang sudah akan saling jegal di babak 16 besar.

Di sektor tunggal putri Gregoria Mariskan Tunjung akan berhadapan dengan wakil Singapura yang tidak bisa diremekan yakni Yo Jia Min.

Sementara usai membuat kejutan lolos di babak 16 besar, Putri KW akan bertemu lawan berat yakni Han Yue dari China.

Putri KW diharapkan dapat melanjutkan performa terbaiknya seperti saat berhadapan dengan Nozomi Okuhara.

Sementara di sektor ganda putra lainnya pasangan unggulan pertama Fajar / Rian akan berjumpa wakil Taiwan.

Di atas kerta Fajar /Rian diharapkan mampu mengatasi lawannya Fang-Chih Lee /Fang-Jen Lee.

Begitu juga dengan The Daddies yang akan berhadapan dengan wakil Taiwan Mohammad Chiu Hsiang Chieh /Yang Ming-Tse.

Siaran langsung babak 16 besar Hongkong Open 2023 akan mulai disiarkan live iNews TV mulai besok pukul 08.00 WIB.

Jadwal wakil Indonesia di 16 besar Hongong Open 2023



- Anthony Sinisuka GINTING [2] vs LEONG Jun Hao (Malaysia)



- Gregoria Mariska TUNJUNG [5] vs YEO Jia Min (Singapura)



- Putri Kusuma WARDANI vs Han Yue (China)



- Fajar ALFIAN [1] / Muhammad Rian ARDIANTO vs Fang-Chih LEE /Fang-Jen LEE (Taiwan)



- Pramudya KUSUMAWARDANA /Yeremia Erich Yoche Yacob RAMBITAN vs Keiichiro MATSUI / Yoshinori TAKEUCHI (Jepang)



- Mohammad AHSAN [5] /Hendra SETIAWAN vs CHIU Hsiang Chieh /YANG Ming-Tse (Taiwan)



- Muhammad Shohibul FIKRI / Bagas MAULANA vs Leo Rolly CARNANDO [10] /Daniel

MARTHIN



- Apriyani RAHAYU [7] /Siti Fadia Silva RAMADHANTI vs Treesa JOLLY / GAYATRI GOPICHAND PULLELA (India)

- Rinov RIVALDY /Pitha Haningtyas MENTARI vs CHIU Hsiang Chieh /LIN Xiao Min (Taiwan)

Jadwal selengkapnya dapat di update pada link di bawah ini

