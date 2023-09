Hasil Drawing Piala AFC U23 2024 Qatar: Indonesia dan Malaysia Dipastikan Tak Satu Grup

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Timnas Indonesia dipastikan tak satu grup dengan Malaysia dalam Piala AFC U23 2024 Qatar.

Hal ini karena Indonesia satu pot bersama dengan Harimau Malaya tersebut dalam pot 4.

Sebagai gantinya, tim asuhan Shin Tae Yong ini pun berpeluang masuk grup-grup ngeri sedap.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil Kualifikasi, telah ada 16 tim yang akan berlaga di Piala Asia AFC 2024.

Ke-16 tim tersebut akan didrawing untuk dibagi ke dalam empat grup.

Grup tersebut meliputi grup A, B, C, dan D.

Dalam satu grup berisi empat tim atau negara.

Jadwal drawing Piala Asia U23 2024 sendiri belum diumumkan secara resmi.

Namun yang pasti drawing itu dilakukan di Kuala Lumpur Malaysia.

Acara drawing pun dapat disaksikan melalui YouTube dan laman resmi AFC.

Nantinya tim yang berhasil juara serta runner up dan peringkat ketiga akan mewakili Asia di Olimpiade Paris 2024 mendatang.

Berikut daftar tim Piala Asia AFC U23

Qatar (tuan rumah)

Yordania (juara Grup A)

Korea Selatan (juara Grup B)

Vietnam (juara Grup C)

Jepang (juara Grup D)

Uzbekistan (juara Grup E)

Irak (juara Grup F)

Uni Emirat Arab (juara Grup G)

Thailand (juara Grup H)

Australia (juara Grup I)

Arab Saudi (juara Grup J)

Indonesia (juara Grup K)

Kuwait (runner up terbaik)

Tajikistan (runner up terbaik 2)

China (runner up terbaik 3)

Malaysia (runner up terbaik 4).

Pembagian Pot Piala Asia AFC U23