Bupati Erlina Harap Event Budaya Robo-Robo Harus Terus Dijaga, Dilestarikan dan Terus Dikembangkan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Bupati Mempawah Erlina mengatakan, even budaya Robo'-Robo' yang setiap tahunnya rutin dilaksanakan, merupakan suatu prosesi ritual budaya yang digelar setiap hari rabu terakhir pada bulan Safar, menurut penanggalan Hijriah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Erlina ketika memberikan sambutan pada Pembukaan Event Budaya Robo'-Robo' di Pelabuhan Kuala Mempawah, Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Rabu 13 September 2023.

"Tujuan digelarnya ritual budaya ini adalah untuk memanjatkan doa menolak bala' dan petaka serta untuk memperingati napak tilas perjalanan Opu Daeng Manambon yang bergelar pangeran mas suryanegara ke Kerajaan Bangkule Rajang (Kerajaan Mempawah), Kabupaten Mempawah, pada Tahun 1737 M/ 1148 H," ujar Bupati Erlina.

Erlina mengatakan, pada kesempatan atas nama Pemerintah Kabupaten Mempawah dirinya mengucap syukur dan terima kasih terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

• Masuk dalam WBTb dan Kalender Of Event Kalbar, Pemkab Mempawah Gelar Puncak Event Budaya Robo-Robo

Mengingat, sejak tanggal 14 september 2016, Even Budaya Robo'-robo' telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) Indonesia.

"Oleh karena itu dengan adanya penetapan ini, kita sebagai masyarakat harus menyambut dengan sukacita dan harus terus dijaga, dilestarikan dan terus dikembangkan," harap Erlina.

Erlina mengatakan, bagi masyarakat kalimantan barat dan Mempawah khususnya, dengan moment even Robo'-Robo' sudah tidak asing lagi, apalagi saat ini Robo'-Robo' sudah menjadi WBTb Indonesia dan Kalender Of Event Kalimantan Barat, sehingga saat ini even ini terus dilestarikan dengan berbagai kegiatan ritual, seni budaya dan olahraga tradisional.

"Namun dalam perkembangannya saat ini, event budaya Robo'-robo' bukan hanya sekedar untuk napak tilas raja Opu Daeng Manambon, namun saat ini dalam perkembangannya dikenal sebagai pesta rakyat yang berisikan berbagai transaksi jual beli dari dan oleh masyarakat di seputar kuala mempawah selama 1 bulan," jelasnya.

Erlina berharap jangan sampai Event Budaya Robo'-Robo' yang dibanggakan, kehilangan nilai budaya nya karena unsur bisnis.

"Untuk itu saya berharap para panitia pasar rakyat dapat lebih meningkatkan kearifan yang berbeda tiap tahunnya, sehingga event budaya Robo'-Robo' akan diminati oleh seluruh masyarakat maupun wisatawan," ujarnya.

Erlina menyadari, bahwa manifestasi kebudayaan merupakan keseluruhan warisan budaya yang merefleksikan cara pandang dan tradisi yang hidup dan berkembang sebagai indentitas masyarakat pendukungnya.

"Oleh sebab itu, kita tidak boleh mengeksploitasi kebudayaan melewati batas adat budaya dan agama, yang dapat menghilangkan norma-norma dari kebudayaan itu sendiri," katanya.

"Kita diharapkan bisa lebih peduli akan adat dan budaya yang ada sehingga adat budaya yang merupakan warisan dari leluhur kita tetap bisa dilihat, diketahui, dipelajari dan dijaga oleh generasi penerus bangsa sehingga dengan kebudayaan kita dapat memperoleh manfaat dalam hidup bermasyarakat, baik individu maupun kelompok," jelas Erlina.

Maka dari itu kata Erlina, kegiatan event budaya Robo'-robo' tahun ini mengangkat tema “Dengan Event Robo'-robo' Kita Lestarikan Nilai Kearifan Lokal Sebagai Aset Budaya Bangsa".

Dari sektor ekonomi, kegiatan budaya Robo'-Robo' ini diharapkan mampu memberikan multiflier effect yang lebih luas kepada masyarakat.

"Karena dengan adanya kegiatan ini, bermunculan kegiatan pasar rakyat, yang dibutuhkan masyarakat, sehingga dengan dibukanya lapak selama 1 bulan oleh panitia lokal, dapat menggairahkan perekonomian yang ada di Kabupaten Mempawah," tutupnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini