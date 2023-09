Skor Sementara Kualifikasi Piala Asia U23 Sekarang Qatar vs Kyrgiztan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah skor sementara kualifikasi Piala Asia U23 2023-2024 Senin 12 September 2023.

Sedang berlangsung pertnadingan hari ini yakn antara Kyrgiztan vs Qatar di grup A.

Seperti diketahui grup A dihuni empat tim selain Kyrgiztan, Qatar juga ada Korea Selatan dan Myanmar.

Namun pertandingan melawan Qatar tidak dihitung sebagai pertandinganr resmi, karena Qatar tuan rumah dan sudah memastikan tiket Piala Asia 2024.

Dengan demikian Kyrgiztan sudah dipastikan tersigkir dalam persaingan di grup B.

Saat ini skor sementara hingga berita ini diturunkan kedua tim masih bermain imbang 0-0.

Adapun laga penentuan yakni akan mempertemukan Korea Selatan berhadapan dengan Myanmar pada pukul 18.00 WIB.

Korea Selatan hanya butuh hasil imbang utuk lolos, sementara Myanmar wajib menang.

Sementara itu laga Timnas Indonesia kontra Turkmenistan akan tersaji pada pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia hanya butuh imbang untuk lolos sebagai pemuncak klasemen.

Jadwal Kualifikasi Piala Asia U23 2024 Selasa 12 Setpember

Grup A

- Oman vs Brunei Darussalam

- Jordan vs Syria

Grup B

- Kyrgiztan vs Qatar

- Korea Selatan vs Myanmar

Grup C

- Yaman vs Guam

- Vietnam vs Singapore

