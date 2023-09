Hasil Kualifikasi Piala Asia 2023 Indonesia Vs Turkmenistan, Link Klasemen Akhir Runner Up Terbaik.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live Hasil Kualifikasi Piala Asia 2023 Grup K antara Timnas Indonesia Vs Turkmenistan di RCTI dan Vision Plus malam ini Selasa 12 September 2023 kick off jam 19.00 WIB.

Laga Timnas U-23 Indonesia vs Turkmenistan di Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 digelar Selasa 12 September 2023 tayang via Siaran Langsung RCTI dan Vision+.

Siaran Langsung Piala Asia U-23 2024 dan link live streaming Bola laga Timnas U23 Indonesia vs Turkmenistan bakal dibagikan diakhir artikel.

Garuda Muda memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran final AFC Asian Cup U-23 2024.

Pasalnya, Garuda Muda sukses meraih kemenangan 9-0 atas China Taipei U23 dalam pertandingan pertama mereka.

Sekarang, Garuda Muda hanya perlu hasil imbang melawan Turkmenistan untuk menjadi juara grup.

Meski begitu, Pelatih Timnas U-23 Indonesia, Shin Tae-yong sendiri tak mau skuad Timnas U-23 Indonesia mengendurkan tekanan.

Meskipun secara matematis hanya memerlukan hasil imbang, skuad Merah Putih tetap berambisi meraih kemenangan.

"Saya yakin, seperti Timnas Indonesia senior yang lolos ke Piala Asia," ujar Shin Tae-yong.

"Timnas U-23 juga akan lolos."

"Kami ingin menyajikan permainan yang bagus dan menghibur."

"Karena dari segi kualitas pemain, Indonesia tidak kalah dengan Turkmenistan," lanjutnya.

Turkmenistan dianggap sebagai lawan yang tangguh bagi Timnas U-23 Indonesia.

Tim ini berhasil mencapai putaran final Piala Asia U-23 pada edisi 2022.