SOAL UTS, PTS Alquran Hadist Kelas 10 Ulangan Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kumpulan soal ulangan Alquran Hadist kelas 10 SMA/SMK hingga MA berikut ini.

Ada beberapa pertanyaan yang dirangkum dalam artikel ini untuk meningkatkan kompetensimu.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada.

Adanya kunci jawaban tentu akan mempermudahmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Mintalah bantuan pada guru ketika menemukan kesulitan dalam belajar.

Selain soal Alquran Hadist dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran.

(Lengkap soal dan kunci jawaban soal ulangan kelas 10 klik link)

Soal Alquran Hadist Kelas 10:

1. Rasulallah berwasiat bahwa dua perkara yang jika kita berpegang padanya, maka kita tidak akan tersesat adalah …..

a. Al-Qur’an dan Sunnah sahabat

b. AL-Qur’an dan Kitab-kitab samawi

c. Sunnah Rasulallah dan sunnah sahabat

d. Sunnnah Rasulallah dan Ijma Ulama

e. Al-Qur’an dan Sunnah RasulNya

Jawaban : e

Baca juga: SOAL UTS, PTS Fiqih Kelas 10 Ulangan/Ujian Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Kurikulum Merdeka

2. Cara memperoleh hadits pada masa Rasulullah Saw. dengan cara ....

a. Mendengar atau menyaksikan secara langsung maupun tidak langsung aqwal, af’al, dan takrir Nabi.

b. Melihat catatan para sahabat Rasulullah Saw.

c. Membaca kitab hadits yang telah disusun para sahabat Rasulullah Saw.

d. Meneliti berbagai macam kitab hadits agar mendapatkan yangshahih

e. Bertanya kepada para sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai wilayah kekuasaan Islam

Jawaban : a

3. Sebab tidak dituliskannya hadits pada awal perkembangan Islam adalah ....

a. Belum ada di kalangan para sahabat Rasulullah Saw. Yang bisa membaca dan menulis.

b. Hadits pada awal perkembangan Islam belum dianggap sesuatu yang penting

c. Belum banyak para sahabat yang cakap dalam baca tulis dan agar hadits tidak bercampur dengan wahyu AlQuran.

d. Tidak adanya alat tulis yang memadai untuk menuliskan hadits

e. Nabi Saw. melarang menuliskan hadits kepada para sahabat

Jawaban : c

4. Cara para sahabat meriwayatkan hadits melalui dua cara yaitu ....

a. Dengan catatan asli dan salinannya

b. Dengan lafal asli dan dengan maknanya saja

c. Dengan lafal asli dan catatan asli

d. Dengan catatan asli dan lafal yang mirip dengan maknanya

e. Dengan riwayat langsung dan tidak langsung

Jawaban : b