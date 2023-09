Dinas Ketahanan Pangan Galakkan Diversifikasi Pangan dengan Makan Sumber Karbohidrat Lain

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, Herti Herawati mengatakan harga beras berapa bulan terakhir rentan mengalami kenaikan.

Penyaluran Bantuan Pangan yang disalurkan Bulog kepada 336 ribu MBR adalah bentuk respon cepat dari pemerintah menyikapi kenaikan harga beras.

"Saat ini itu tiap minggunya cenderung meningkat ya dari data IHK yang dipantau setiap senin oleh pengendali inflasi provinsi. Beras medium harganya sudah di angka 12.500 angka tersebut cukup tinggi, biasanya hanya Rp10.000," ujarnya saat Launching Program Bantuan Pangan Tahap Dua Provinsi Kalbar di Gudang Bulog Sungai Raya Dalam pada Senin 11 September 2023.

Terkait bantuan yang disalurkan kata Herti merupakan bantuan cuma-cuma berdasarkan by name my address kepada masyarakat yang berhak menerima.

Bantuan kata dia akan diterima oleh masyarakat berpenghasilan rendah 3 bulan ke depan secara berturut.

"Kalau dari dinas ketahanan pangan, kita menggalakkan diversifikasi konsumsi pangan. Jadi masyarakat diberikan edukasi Jangan hanya bertumpu pada makanan pokok yaitu beras. Banyak sumber karbohidrat dari pangan lokal kita, misalnya umbi-umbian," ujarnya.

Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja.

"Untuk pola masyarakat di Kalbar umbi-umbian kurang, protein cukup, beras kelebihan, ini yang harus dikejar. Pola konsumsinya harus seimbang. Kalau semuanya terlalu doyan berat ketika negara importir menghentikan, kita kelabakan nanti. Mungkin ke depannya Bulog akan membagikan tepung singkong atau porang misalnya, jika orang-orang yang sudah aware dengan kesehatan mereka membuat nasi tiruan dari tepung porang. Memang relatif mahal tapi bagus untuk penderita diabetes dan obesitas," ujarnya. (*)

