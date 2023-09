Cara WhatsApp Terlihat Centang Satu Namun Masih Online, Pengguna WA Membaca Chat Tanpa Diketahui!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebagai aplikasi perpesanan secara online, WhatsApp memiliki fitur centang dua biru yang menunjukkan bahwa pesan yang dikirim telah dibaca.

Pengguna WhatsApp bisa mengatur agar Chat miliknya terlihat tidak aktif dan akan terlihat centang satu meski Chat sudah dibaca.

Namun tidak semua orang nyaman dengan fitur ini, karena jika sudah terbaca tidak semua orang merasa bahwa untuk segera membalas pesan tersebut.

Bisa jadi saat menerima pesan Chat dari seseorang sedang sibuk atau sekadar malas membalasnya.

Lantas bagaimana membuat WhatsApp tetap terlihat centang satu meskipun online dan Chat yang diterima sudah dibaca?

Untuk saat ini WhatsApp belum merilis fitur centang satu seperti akun yang tidak aktif. WhatsApp baru menyediakan opsi non aktifkan last seen terakhir dibaca.

Sehingga akan tetap tampak centang dua abu-abu dan tidak akan berubah menjadi berwarna biru ketika Chat sudah dibaca.

Maka dari itu agar WhatsApp tetap centang satu meskipun online agar tidak ketahuan meski Chat sudah dibaca harus menggunakan aplikasi tambahan.

Salah satu aplikasi yang memungkinkan WhatsApp tetap centang satu meskipun online adalah GB WhatsApp.

Berikut ini cara agar pesan WhatsApp tetap centang satu padahal Chat sudah dibaca dan sedang online.

Tentunya agar bisa tetap centang satu meskipun online dan Chat sudah dibaca adalah menggunakan aplikasi tambahan seperti GB WhatsApp.

Bagi yang belum memiliki aplikasi ini, maka terlebih dahulu bisa mendownload aplikasi di PlayStore.

Untuk lebih jelasnya, berikut cara WhatsApp tetap centang satu meskipun online di aplikasi GB WhatsApp:

1. Buka PlayStore dan cari aplikasi GB WhatsApp