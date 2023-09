Hanya 4 Ronde! Hasil Tinju Dunia Divisi Canelo: Mbilli Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

Christian Mbilli (kanan) dari Prancis melawan Vaughn Alexander dari AS dalam pertarungan kelas menengah mereka di Parc des Expositions de la Beaujoire di Nantes, Prancis barat, pada 17 Desember 2022. Christian Mbilli sukses mengalahkan Demond Nicholson Minggu 10 September 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Tinju Dunia divisi Canelo, Minggu 10 September 2023, Christian Mbilli sukses memperpanjang rekor tak terkalahkannya.

Christian Mbilli merupakan satu diantara prospek dikelas menengah super.

Hal ini pun berhasil dibuktikannya ketika sukses menang KO 4 ronde atas Demond Nicholson dalam duel yang memperebutkan sabuk WBC Continental Americas.

Demond Nicholson dibuat jatuh tiga kali sebelum pada akhirnya dinyatakan kalah oleh Michael Griffin yang bertindak sebagai wasit.

Kombinasi kiri-kanan Christian Mbilli membuat Demond Nicholson terkapar.

Dironde ketiga, Christian Mbilli menyerang Demond Nicholson dengan hook kiri hingga harus mundur ke tali.

Baca juga: Rekap Hasil Tinju Dunia Curiel vs Pennington: Sempat Goyah, El Cugar Gagal Tampil Mengesankan

Padahal saat dironde kedua, Demond Nicholson masih terlihat bersemengat.

Walaupun memang pada ronde pertama Christian Mbilli memang merepotkan Demond Nicholson hingga jatuh.

Michael Griffin secara resmi menghentikan pertarungan 10 ronde yang dijadwalkan pada 1:56 ronde keempat.

Bagi Demond Nicholson, kekalahan atas Christian Mbilli menjadi kali keenam.

Sebelumnya petinju asal Amerika Serikat itu juga telah dikalahkan oleh nama-nama besar seperti Demetrius Andrade, hingga Edgar Berlanga.

Sedangkan Bagi Chistian Mbilli, ini menjadi kemenangan ke-25nya dan 21 diantaranya diraih dengan KO.

Baca juga: Pemenang Tinju Dunia Tyson Fury vs Francis Ngannou Dapat Sabuk Khusus dari WBC

Tale of the Tape Christian Mbilli vs Demond Nicholson

Christian Mbilli (25-0, 21 KO)