Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka Halaman 92 If You Can Live

Pada halaman ini siswa mendapat tugas mengerjakan soal Bahasa Inggris.

Soal merupakan bagian dari pelajaran yang telah diberikan pada siswa.

Jawaban akan menentukan seberapa baik siswa memahami materi belajar.

Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka

Halaman 92

Q: If you can live with only one food for the rest of your life, what would it be? Why?

A: If I can live with only one food for the rest of my life, it would be If I had to eat one food for the rest of life, I would choose beef. It is expensive, but also it has a lot of protein. Beside, you can cook it many different ways

Q: What comes first when you choose to consume food, should it be healthy or tasty? Why?