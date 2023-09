Kasat Narkoba Pimpin Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di SMPS Kristen Imanuel

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MELAWI - Kasat Resnarkoba Polres Melawi AKP Dhanie Sukmo beserta Anggota Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba di SMPS Kristen Imanuel Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Sabtu 9 September 2023.

Kegiatan ini dilakukan sebagai peran serta dan bentuk tanggung jawab Polri demi masa depan bangsa khususnya generasi muda.Sosialisasi ini bertujuan untuk menumbuhkan proteksi para siswa/siswi agar bisa menjaga serta melindungi diri dan orang-orang disekitar mereka agar tidak terkontaminasi penyalahgunaan Narkoba dalam bentuk apapun.

"Pengedar Narkoba itu orang berdagang, mereka jualan sehebat apa pun jika tidak ada yang membeli? Pasti bangkrut,ujar AKP Danie dalam penyampai sosialisasinya.

Dhanie menambahkan,Kami pihak Kepolisian melakukan tugas penindakan dan proses hukum bagi penyalahguna Narkoba, sudah seharusnya para siswa/siswi juga memiliki tugas, yaitu menjaga diri sendiri serta orang-orang disekitar kalian agar tidak terkontaminasi.

"Masing-masing kita semua memiliki tanggungjawab, kalian harus punya proteksi diri, tumbuh dan kembangkan itu. Agar aman tentram dan damai negeri ini, serta tercapai segala cita-cita," ajak Dhanie dihadapan para pelajar.

Memang tidak kelihatan, dan yakinlah bahwa itu merupakan satu sinergi yang pastinya sangat bermanfaat bagi Negeri dan masa depan siswa siswi semua.

Pada kesempatan ini, para guru dan siswa siswi SMPS Kristen Imanuel Nanga Pinoh, sepakat untuk SAY NO TO DRUGS! Dan menjadi agen perubahan dengan memerangi Narkoba sejak awal yang dimulai dari diri sendiri.

"Jangan sampai kita menjadi Korban, apalagi menjadi Pelaku Kejahatan!" tutup Dhanie.