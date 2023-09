Polres Kapuas Hulu Gelar Ujian Kesamaptaan Jasmani dan Bela Diri Polri Berkala Sementer II TA 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Personel Polres Kapuas Hulu dan Polsek Jajaran melaksanakan kegiatan Ujian Kesamaptaan Jasmani dan Beladiri Polri berkala semester II T.A. 2023 hari pertama, bertempat di lapangan Gor Uncak Kapuas Putussibau dipimpin oleh Kabag SDM Polres Kapuas Hulu AKP Widiyanto, Rabu 6 September 2023.

Dimana Giat diikuti oleh seluruh personel baik Polres maupun Polsek Jajaran mulai dari pangkat Perwira,Bintara dan PNS.

Adapun rangkaian kegiatan Kesamaptaan Jasmani dilaksanakan sebagai berikut.

-Tensi darah/pemeriksaan kesehatan;

- Peregangan dan pemanasan;

- Lari 12 menit;

- Pull up (1 menit);

- Sit up (1 menit);

- Push up (1 menit):

- Suttle run;

Setelah pelaksanaan Kesamaptaan Jasmani dilanjutkan dengan Ujian Beladiri Polri.

Adapun Kapolres Kapuas Hulu AKBP HENDRAWAN, S.I.K., M.H. melalui Kabag SDM Polres Kapuas Hulu AKP Widiyanto menyampaikan "kepada seluruh Personel Polres dan Polsek Jajaran, agar mengikuti kegiatan Ujian Kesehatan Jasmani ini dengan bersungguh-sungguh dan serius, untuk mengukur kemampuan fisik para personel, serta untuk memelihara kesehatan agar siap menjalankan tugas-tugas Kepolisian sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat."

"Kegiatan Ujian Kesemaptaan Jasmani dan Bela Diri Polri ini kegiatan rutin selama 6 bulan sekali oleh Personel Polres dan Polsek Jajaran,dimana untuk mengukur kemampuan anggota di Bidang Jasmani serta sebagai syarat utama untuk kenaikan pangkat"tuturnya