Cara Mendaftarkan Kendaraan di Aplikasi MyPertamina, Cek Jenis Pembelian BBM Tanpa MyPertamina!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cara daftar MyPertamina perlu diketahui masyarakat yang melakukan pembelian bahan bakar secara digital.

Pendaftaran kendaraan di MyPertamina bisa dilakukan dengan menggunakan ponsel pelanggan lewat aplikasi atau website.

Syarat Daftar MyPertamina, STNK, Foto kendaraan dan email aktif.

Sebelumnya diketahui informasi terbaru bahwa PT Pertamina (Persero) secara sah mengubah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi pada tanggal 1 September 2023.

Pendaftaran kendaraan di MyPertamina dapat mempermudah konsumen mendapatkan bahan bakar.

Adapun empat jenis BBM mengalami peningkatan harga, yaitu Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Sebagai contoh, di wilayah DKI Jakarta, harga BBM non subsidi Pertamina mengalami perubahan.

Harga BBM Pertamax sekarang adalah Rp 13.300 per liter, naik dari Rp 12.400 per liter pada Agustus 2023.

Sementara itu, Pertamax Turbo sekarang dihargai Rp 15.900 per liter, naik dari Rp 14.400 per liter pada bulan Agustus 2023.

Selain itu, harga Dexlite sekarang adalah Rp 16.350 per liter, dibandingkan dengan Rp 13.950 per liter pada bulan Agustus 2023. Sedangkan harga Pertamina DEX sekarang adalah Rp 16.900 per liter, meningkat dari Rp 14.350 per liter pada bulan Agustus 2023.

Perubahan ini merupakan hasil penyesuaian harga BBM Umum yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Kepmen ini merupakan perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 yang mengatur Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

• Cara Daftar Subsidi Tepat My Pertamina, Khusus Untuk Pembelian Bio Solar dan Pertalite Agustus 2023!

Cara Mendaftar Kendaraan di MyPertamina

1. Persiapan Sebelum Pendaftaran Kendaraan: