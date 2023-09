Rayakan Hari Pelanggan Nasional, Yamaha Tebar Kejutan dan Promo Khusus Bagi Konsumen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Merayakan Hari Pelanggan Nasional pada 4 September, Yamaha memanjakan konsumen dengan beragam aktivitas dan promo di sepanjang bulan September 2023.

Konsumen bisa mengunjungi jaringan dealer resmi Yamaha di wilayah Indonesia untuk mendapatkan kejutan istimewa yang telah disiapkan.

”Selamat Hari Pelanggan Nasional, kami mengucapkan terimakasih kepada semua konsumen Yamaha yang telah menggunakan dan merasakan keunggulan produk-produk Yamaha. Kualitas line up motor Yamaha terbukti mendukung aktivitas berkendara konsumen. Sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen, di Hari Pelanggan Nasional ini kami mengajak konsumen untuk datang ke dealer-dealer resmi Yamaha di berbagai wilayah Indonesia untuk ambil bagian dalam aktivitas dan promo menarik. Sekaligus tentunya merayakan momen istimewa ini bersama Yamaha," ungkap Antonius Widiantoro, Asst. General Manager Marketing Public Relation PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Melanjutkan komitmen Yamaha memuaskan kebutuhan konsumen yang menginginkan produk-produk populer berkualitas, dalam rangkaian Hari Pelanggan Nasional ini dilakukan special delivery unit Maxi Yamaha atau Classy Yamaha kepada konsumen terpilih yang membeli unit motor segmen unggulan tersebut.

Motor diantarkan langsung oleh management Yamaha di area masing-masing. Konsumen juga memperoleh souvenir khusus yang telah disediakan.

Lalu untuk konsumen beruntung yang membeli motor Maxi Yamaha dan Classy Yamaha di bulan September ini, juga akan mendapatkan pelayanan dari management Yamaha.

Dilengkapi juga dengan pemberian souvenir khusus sebagai kenang-kenangan tak terlupakan yang disukai konsumen.

• XSR 155 x Custom War di Bali, Inspirasi Penggemar Motor Sport Heritage Yamaha

”Terimakasih saya ucapkan kepada Yamaha karena sudah mengirimkan motor impian saya All New Nmax 155 Connected di Hari Pelanggan Nasional ini. Kualitas motor oke dan tentunya akan mendukung kegiatan berkendara saya. Yamaha memang selalu memahami kebutuhan konsumen dan menghasilkan produk-produk bermutu tinggi dilengkapi fitur dan teknologi modern, serta tampilan mengesankan,” tutur Anak Agung Rai, konsumen asal Bali yang mendapatkan special delivery All New Nmax 155 Connected.

Dalam rangkaian Hari Pelanggan Nasional ini dilakukan special delivery unit Maxi Yamaha atau Classy Yamaha kepada konsumen terpilih yang membeli unit motor segmen unggulan tersebut. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Selain itu, tepat di Hari Pelanggan Nasional 4 September hingga 5 September, tersedia extra point untuk konsumen yang melakukan transaksi di dealer Yamaha menggunakan My Yamaha Motor Members.

Adapun extra point tersebut adalah +1500 poin untuk pembelian sepeda motor, serta double point (maksimal 2500 poin) untuk service unit dan pembelian sparepart atau apparel.

Tidak hanya itu, ada promo lainnya selama bulan September yang bisa dimanfaatkan konsumen yaitu gebyar voucher Yamalube.

Kesempatan ini berlaku bagi 1.000 konsumen pertama yang melakukan pembelian oli Yamalube di dealer resmi Yamaha, dimana mereka bisa memperoleh voucher potongan harga hingga Rp 10.000.

Konsumen bisa menggunakan kode voucher “PASTIASLI” untuk mendapatkan potongan harga tersebut.

• Puncak Event bLU cRU Yamaha Sunday Race, Jadi Magnet Perhatian di Mandalika

Konsumen pun dapat merasakan kegunaan produk terpercaya Yamaha lainnya yakni CVT Kit, sekaligus memperoleh diskon Rp 15.000 di bulan September ini.

Potongan harga ini diperuntukkan bagi konsumen yang melakukan transaksi minimal Rp 200.000.

Tabel Promo Yamaha di Hari Pelanggan Nasional 2023 :

Promo Yamaha di Hari Pelanggan Nasional 2023. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Ayo, rayakan Hari Pelanggan Nasional bersama Yamaha dan dapatkan kejutan beserta berbagai promo menarik di jaringan dealer resmi Yamaha di berbagai wilayah Indonesia ! (*)