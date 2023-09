Kasus Penyelundupan 22 Ribu Botol Minol Asal Malaysia Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kasus penyelundupan tiga konteiner berisi miras ilegal berjumlah 22.366 botol yang diungkap Polda Kalbar pada bulan Juni 2023 dilimpahkan ke Kejaksaan.

Kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pontianak pada senin 4 september 2023.

Pada pelimpahan inj, Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Yulius Sigit Kristanto melakukan pengecekan langsung terhadap barang bukti tiga konteriner berisi minol ilegal.

Selain barang bukti, seorang pria berinisial M diserahkan dari Polda Kalbar ke Kejaksaan Negeri Pontianak.

"Ini merupakan tahapan pelimpahan tersangka dan barang bukti, barang bukti ini kita titipkan disini (Pelabuhan Pelindo) karena Kejaksaan tidak memiliki tempat," ungkap Kajari Pontianak Yulius Sigit Kristanto, senin 4 September 2023.

Dengan pelimpahan tersangka dan barang bukti ini, ia mengatakan seluruh berkas perkara telah lengkap dan siap di persidangan.

"Berkas sudah lengkap, tidak berapa lama akan kita limpahkan ke Pengadilan, dan selanjutnya kita akan lihat fakta persidangan, bila nanti ada fakta baru kita akan koordinasi dengan penyidik,"jelasnya.

Pelaku akan didakwa dengan pasal berlapis yakni pasal 62 UU RI No 8 tahun1999 tentang perlindungan konsumen, lalu UU RI No 7 tahun 2014 tentang perdagangan, UU RI No 18 tahun 2012 tentang pangan.

Sebelumnya, tersangka M sendiri diamankan Ditreskrimsus Polda Kalbar pada bulan juni 2023.

Saat itu Kepolisian mendapat informasi akan ada pengiriman ribual botol miras ilegal asal Malaysia ke Jakarta melalui Pelabuhan Dwikora Pontianak.

Dari penyelidikan, petugas mengamankan dua konteriner di Pelabuhan Dwikora berisi ribuan botol miras ilegal dengan dokumen kelapa, untuk mengelabui petugas ribuan botol miras itu juga di tutupi dengan buah kelapa.

Kemudian, dari penyelidikan petugas mengamankan satu konteiner dengan isi sama di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, dan petugas berhasil mengamankan pemilik barang Berinisial M. (*)

