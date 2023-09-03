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Hasil MotoGP Catalunya 2023 Klas Moto3, Pembalap Indonesia Mario Aji Nyaris Tambah Poin di Barcelona
Memacu motor Honda dari tim Honda Team Asia , Pembalap Indonesia Mario Aji menuntaskan seluruh lap Race yang dijadwalkan dengan total Waktu 33 Menit 0
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pembalap Indonesia Mario Aji berhasil menuntaskan Balapan penentu Hasil MotoGP Catalunya 2023 hari ini .
Pada kelas Moto3 , Minggu 3 September 2023 .
Memacu motor Honda dari tim Honda Team Asia , Pembalap Indonesia Mario Aji menuntaskan seluruh lap Race yang dijadwalkan dengan total Waktu 33 Menit 08,095 Detik .
Mario Aji menempel ketat Pembalap asal Australia Joel Kelso yang ada di posisi depannya .
Pada akhirnya, Mario Aji harus puas Finish di P 19 .
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Hasil itu nyaris membuat Pembalap Indonesia satu ini menambah Poin miliknya dari Hasil MotoGP Catalunya 2023 hari ini di kelas Moto3 .
Hanya perlu 4 posisi di depan agar hal itu bisa terjadi.
Yakni dengan Finish di posisi minimal P15 .
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Agar bisa mendapatkan tambahan Poin MotoGP 2023 di Kelas Moto3 sebanyak 1 .
Sayangnya, hal itu masih urung terjadi .
Sebab , Mario Aji hanya bisa Finish di P19 .
Berikut Rekap Hasil MotoGP Catalunya 2023 di kelas Moto3 .
Di mana Pembalap Indonesia Mario Aji turut berjibaku .
Dari Race yang dilangsungkan di Sirkuit de Barcelona , Minggu 3 September 2023 sore WIB :
Hasil MotoGP Catalunya 2023
Moto3
Pembalap Indonesia
Mario Aji
Poin
Barcelona
Australia
Joel Kelso
Honda Team Asia
Finish
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