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MotoGP

Hasil MotoGP Catalunya 2023 Klas Moto3, Pembalap Indonesia Mario Aji Nyaris Tambah Poin di Barcelona

Memacu motor Honda dari tim Honda Team Asia , Pembalap Indonesia Mario Aji menuntaskan seluruh lap Race yang dijadwalkan dengan total Waktu 33 Menit 0

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto Hasil MotoGP Catalunya 2023 Klas Moto3, Pembalap Indonesia Mario Aji Nyaris Tambah Poin di Barcelona
OFFICIAL TWITTER HONDA TEAM ASIA/REPRO
Pembalap MotoGP asal Indonesia , Mario Aji berhasil menuntaskan seluruh lap yang digelar di Race penentu Hasil MotoGP Catalunya 2023 di kelas Moto3 . Cek Peringkat Finish Mario Aji di Sirkuit de Barcelona hari ini , Minggu 3 September 2023 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pembalap Indonesia Mario Aji berhasil menuntaskan Balapan penentu Hasil MotoGP Catalunya 2023 hari ini .

Pada kelas Moto3 , Minggu 3 September 2023 .

Memacu motor Honda dari tim Honda Team Asia , Pembalap Indonesia Mario Aji menuntaskan seluruh lap Race yang dijadwalkan dengan total Waktu 33 Menit 08,095 Detik .

Mario Aji menempel ketat Pembalap asal Australia Joel Kelso yang ada di posisi depannya .

Pada akhirnya, Mario Aji harus puas Finish di P 19 .  

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Hasil itu nyaris membuat Pembalap Indonesia satu ini menambah Poin miliknya dari Hasil MotoGP Catalunya 2023 hari ini di kelas Moto3 .

Hanya perlu 4 posisi di depan agar hal itu bisa terjadi.

Yakni dengan Finish di posisi minimal P15 .

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Agar bisa mendapatkan tambahan Poin MotoGP 2023 di Kelas Moto3 sebanyak 1 .

Sayangnya, hal itu masih urung terjadi .

Sebab , Mario Aji hanya bisa Finish di P19 .

Berikut Rekap Hasil MotoGP Catalunya 2023 di kelas Moto3 .

Di mana Pembalap Indonesia Mario Aji turut berjibaku .

Dari Race yang dilangsungkan di Sirkuit de Barcelona , Minggu 3 September 2023 sore WIB :

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Tags
Hasil MotoGP Catalunya 2023
Moto3
Pembalap Indonesia
Mario Aji
Poin
Barcelona
Australia
Joel Kelso
Honda Team Asia
Finish
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