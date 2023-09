Comeback! Hasil Tinju Dunia Liam Smith vs Chris Eubank Jr II 3 September 2023 Berakhir di Ronde 10

Tale of The Tape Chris Eubank Jr vs Liam Smith

Chris Eubank Jr (33-3, 24 KO)

Hometown: Brighton, Sussex, United Kingdom

Birthplace: Hove, Sussex, United Kingdom

Stance: Orthodox

Height: 180cm

Reach: 184cm

Pro Boxer: Record

Amateur Boxer: Record

Trainer: Ronnie Davies & Chris Eubank (2011-2019), Nate Vasquez (2019), Roy Jones Jr. (2020-)

Manager: Chris Eubank & Ronnie Davies (2011-)

Promoter: Sauerland Event (2021-).

Liam Smith (33-4-1, 20 KO)

Alias: 'Beefy'