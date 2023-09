Ternyata Ini Makna Arti dan Lirik Lagu Flip It Up Tiara Andini Hasil Kolaborasi Bersama Hyuk Shin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Tiara Andini baru saja merilis lagu terbarunya yang berjudul Flip It Up.

Lagu tersebut ternyata hasil kolaborasi dirinya produser EXO asal Korea Selatan.

Melirik nuansa K-Pop, Tiara Andini berhasil mencuri perhatian kembali.

Pihak label Tiara, Universal Music Indonesia mengatakan "Flip It Up" seolah menunjukkan sisi alter ego Tiara yang dikenal sering menyanyikan lagu bernuansa pop ballad.

Kolaborasi dengan produser musik EXO Tiara Andini berkolaborasi dengan produser Korea Selatan, Hyuk Shin untuk menggarap "Flip It Up".

Menurut Tiara Andini , Hyuk Shin telah membuat sesuatu yang dianggap negatif seperti keberadaan haters menjadi irama lagu yang bisa dinikmati semua orang.

Saat bertemu Tiara untuk membicarakan proyek kolaborasi, Hyuk Shin mengaku kaget mendengar permintaan Tiara untuk membuat lagu tentang pembenci atau haters.

"Ketika pertama kali ketemu dengan Tiara saya melihat dia sebagai orang yang baik dan sweet, jadi waktu saya tanya soal lagu seperti apa yang dia mau untuk kolaborasi ini, dan dia jawab kalau dia mau lagu yang mengekspresikan perasaannya terhadap haters. Saya merasa cukup kaget dengan hal itu," kata Hyuk Shin melalui keterangan tertulis, Jumat 1 September 2023.

Berikut lirik lagu dan terjemahannya

Lirik Lagu Flip It Up Tiara Andini

(Ladidadida, ladidadida, ladidadida)

I'll let you say 1

But if you say 2

I'm counting to 3

And I'm coming for you

And if you run

I'll know you like games

Don't you be shy

'Cause I'm coming your way

And all you haters you can say what you wanna

I rise higher when you say my name

I don't care about the rumors or drama

Huh, Imma be fine, baby, I'm okay

Flying by the haters when I drive

I go vroom vroom vroom

Sending you a message when I ride