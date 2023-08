Live Streaming Voli Kalbar vs Sumatera Selatan Hari Ini Semifinal Kapolri Cup 2023 Putra

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak link live streaming pertandingan Kalbar putra vs Sumatera Selatan pada partai semfinal Kapolri Cup 2023.

Ada dua partai sengit pertandingan semifinal yang akan tersaji hari ini di GOR Pangsuma Pontianak, hari ini Kamis 31 Agustus 2023.

Parta pertama dibuka dengan duel tim tuan rumah Kalbar akan berhadapan dengan Sumatera Selatan live mulai pukul 15.30.

Link streaming bisa akses pada link di akhir artikel ini.

Duel Kalbar vs Sumatera Selatan akan menghadirkan duel bintang kedua tim yang dimiliki.

Kalbar mengandalkan midleblocker berpengalaman seperti Mahfud Nurcahyadi di posisi midle blocker.

Kemudian ada setter berpengalaman Nizar Zulfikar , Muhammad Fikri hingga pemain muda Luvi Febrian Nugraha.

Secara meteri pemain Kalbar tentunya menjadi tim favorit juara.

Sementara di kubu Sumater Selatan I Putu Randu akan menahkodai timnya dan mencoba permainan Kalbar.

Jika berhasil melaju ke final tentunya tim putra tuan rumah berhasil menyusul jejak tim putri ke partai final.

Kalbar bukan tidak mungkin akan mengawinkan gelar juara di sektor putra dan putri.

Daftar Pemain Sumatera Selatan

1. Jessua Stivo (Outside Hitter)

2. Prayoga Dharma (Middle Blocker)

3. Ari Asmara (Middle Blocker)

4. Muhammad Agung P. (Outside Hitter)

5. Vebi Ady (Opposite)

6. Eli Ezer (Outside Hitter)

7. Rizky Eko H. (Setter)

8. M. Aji Priatama (Libero)

9. Muhammad Yusril (Outside Hitter)

10. Dadang Irawan (Setter)

11. Endi Kurniawan (Middle Blocker)

12. Arya Jaka (Libero)

13. I Putu Randu (Middle Blocker)

14. Ahmad Dwi Setiangga (Opposite)

Daftar Pemain Kalbar

1. Mochamad Teguh (Sitter)

2. Galih Bayu Saputra (Libero)

3. Mahfud Nurcahyadi (Middle Blocker)

4. Samsul Kohar (Opposite)

5. Nizar Zulfikar (Sitter)

6. Dhani Anggriawan (Middle Blocker)

7. Iqwal Geo Wirangga (Libero)

8. Muhammad Fikri (Opposite)

9. Andi Purnomo (Libero)

10. Akmal Syauki (Middle Blocker)

11. Faiza Hayatul Balwani (Outside Hitter)

12. Bambang Suryanto (Middle Blocker)

13. Luvi Febrian Nugraha (Outside Hitter)

14. Yohanes Dedi Prasasti (Outside Hitter)

