Link UEFA TV! Siaran Langsung Gratis Drawing Liga Champions 2023-2024, Berlangsung Malam Ini

Berikut ini Link Live Streaming gratis Drawing Liga Champions 2023-2024.

Menurut jadwal yang diatur UEFA, drawing akan dilangsungkan pada Kamis, 31 Agustus 2023 pukul 23.00 WIB.

Setelah tiga tahun dilakukan di tempat lain, kali ini drawing kembali dlangsungkan di Grimaldo Forum, Monaco, Prancis.

Live Streaming Drawing Liga Champions dapat disaksikan di laman resmi UEFA.com.

Seperti biasa, Drawing Liga Champions kali ini akan sekaligus jadi ajang penghargaan untuk UEFA Men's Player of the Year, UEFA Women's Player of the Year, UEFA Men's Coach of the Year, dan UEFA Women's Coach of the Year.

Total 32 tim akan mengikut Drawing ini, yang terdiri dari beberapa negara.

Sorotan tertuju pada Spanyol yang berhasil mengutus tim terbanyak di Liga Champions 2023-2024.

Atletico Atletico, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla adalah tim dari Liga Spanyol.

Sebagai infromasi, Sevilla adalah tim yang menjuarai Liga Europa musim lalu.

Inggris, Italia dan Jerman masing-masing mengutus 4 tim.

Berikut ini daftar lengkap tim lolos dan asal negaranya:

ENG: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Newcastle

ESP: Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla

ITA: Inter, Lazio, Milan, Napoli