Beras di Pasar Mempawah Alami Kenaikan Harga, Pedagang Sebut Sudah Terjadi Sejak Sepekan Terakhir

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Ilyas, salah satu pedagang sembako di Pasar Sebukit Rama Mempawah menyampaikan terkait adanya kenaikan harga beras di pasar Mempawah, Kamis 31 Agustus 2023.

"Beras mengalami kenaikan harga sudah sekitar sepekan terakhir ini. Segala macam beras yang naik, baik beras lokal maupun non lokal," ujar Ilyas.

Ilyas mengatakan kenaikan harga yang terjadi pada komoditi beras berkisar Rp 1000 per kilo.

"Naiknya harga beras itu Rp 1000 perkilo. Misalnya beras lokal sebelum naik harganya Rp 11 ribu per kilo, sekarang menjadi Rp 12 ribu per kilo. Kemudian beras premium yang sebelumnya Rp 14 ribu per kilo sekarang sudah Rp 15 ribu per kilo. Selanjutnya beras medium dari Rp 16 ribu per kilo menjadi Rp 17 ribu perkilo," jelas Ilyas.

Ilyas mengungkapkan dirinya tidak mengetahui pasti sebab kenaikan harga beras. Karena kenaikan harga sudah terjadi di tingkat distributor.

"Kalau untuk kenaikan harga tidak tu pasti. Karena saat ditanya di distributor, menyampaikan naiknya harga memang sudah dari agen pusat juga," katanya.

"Dengan naiknya harga beras ini ibu-ibu pada mengeluh. Untuk itu kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait semoga bisa mencarikan solusi terbaiknya," tutupnya. (*)

