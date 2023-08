Update Tim Lolos Fase Grup Liga Champions, Liga Eropa dan Liga Konferensi UEFA 2023/2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update daftar Tim Lolos fase grup Liga Champions, Liga Eropa dan Liga Konferensi UEFA 2023/2024 dalam artikel ini.

Untuk Liga Champions, total sudah 29 Tim atau klub yang telah memastikan tempat ke fase grup.

Teranyar adalah Galatasaray, Braga dan Young Boys.

Ketiga tim ini berhasil melaju ke fase grup setelah menang dalam duel dua leg babak Kualifikasi.

Tiga tim yang kalah dibabak Kualifikasi itu pun langsung mendapat tempat difase grup Liga Eropa.

Selanjutnya tiga tiket tersisa fase grup Liga Champions diperebutkan oleh 6 tim lainnya yang akan berduel pada Rabu Kamis 31 Agustus 2023 WIB dini hari.

Adapun tim yang dimaksud adalah Aek vs Antwerp, Copanhagen vs Rakow dan PSV vs Rangers.

Sedangkan untuk Liga Konferensi, semua tim yang melaju ke babak 32 besar didapatkan melalui babak Kualifikasi dan hasil dari klub yang gagal melaju ke Liga Eropa.

Sehingga 32 Tim yang mendapatkan tempat difase grup Liga Konferensi baru akan diketahui jelang pengundian.

Setelah semuanya lengkap 32 tim dimasing-masing kompetisi akan digelar drawing atau undian.

Untuk Liga Champions, adapun drawing fase grup dijadwalkan 31 Agustus 2023.

Sedangkan untuk Liga Eropa dan Liga Konferensi drawing dilakukan pada 1 September 2023.

Berikut daftar Tim Lolos fase grup Liga Champions, Liga Eropa dan Liga Konferensi, Update Rabu 30 Agustus 2023.

Liga Champions