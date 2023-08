Kapolri Cup 2023 Semakin Seru! Memasuki Semifinal Penonton Membludak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menjelang Babak Semi Final Turnamen Bola Voli Kapolri Cup 2023 yang diselenggarakan di GOR Pangsuma Pontianak, pertandingan antar tim semakin memanas untuk memperebutkan posisi agar lanjut ke babak Semifinal.

Sementara 6 tim yang bertanding pada hari Selasa 29 Agustus 2023 pada kategori putra DKI Jakarta melawan tim Sumatera Selatan dengan skor set pertama 21-25, set kedua 23-25, set ketiga 25-19, set keempat 25-19, dan set terakhir dimenangkan oleh tim Sumsel 12-15 sehingga pertangdingan dimenangkan oleh Sumsel dengan skor 3-2.

Kemudian kategori putri tim dari Sulawesi Tengah kali ini Melawan tim dari D.I.Y dengan set pertama 25-17, set kedua 26-24, dan set terakhir 25-18 dimenangkan oleh tim Sulteng dengan hasil akhir 3-0.

Dan pertandingan hari kedelapan ini Tim Putra Kalimantan Barat melawan tim Jawa Tengah set pertama 25-19, set kedua 17-25, set ketiga 27-25 dan set terakhir 25-15 sehingga kemenangan kali ini tim tuan rumah berhasil memasuki babak semifinal sebagai juara grup.

Dari pantauan media, pertandingan yang dimulai sejak pukul 15.00 WIB ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, S.H, M.Hum, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K, M.H beserta Ketua Bhayangkari Daerah Kalbar Ny. Nila Pipit Rismanto, Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Roma Hutajulu S.I.K., M.Si., beserta jajaran pejabat Polda Kalimantan Barat.

Turnamen Bola Voli Kapolri Cup 2023 kali ini mendapatkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat Indonesia khususnya Kota Pontianak Kalimantan Barat. Hal tersebut terbukti dari tiket yang terjual habis, sebanyak 3000 tiket habis terjual dalam waktu kurang lebih 2 jam.

"Masyarakat Kota Pontianak juga memberikan banyak tanggapan positif “acaranya seru, semoga tim Kalimantan Barat menang,” ujar salah satu penonton yang hadir.

Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, SIK., M.H., mengatkan bahwa tim tuan rumah Kalimantan Barat baik putra dan putri berhasil memasuki babak Semi final.

"Babak semifinal akan diselenggarakan tanggal 30 sampai 31 Agustus 2023, untuk Tim Putri Akan dilaksanakan 30 Agustus 2023 yaitu Kabar vs Sultra dilanjutkan Jatim vs Kaltim, kemudian untuk tanggal 31 Agustus 2023 akan dilaksanakan pertandingan semi final putra Kalbar vs Sumsel dilanjutkan Jatim vs Bali," jelasnya.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang sudah hadir untuk menonton di GOR, selain menonton pertandingan, silahkan jalan-jalan di sekeliling GOR pangsuma, disana terdapat berbagai stand UMKM baik makanan, minuman hingga souvenir yang bisa dibeli oleh penonton", lanjut Kapolda Kalbar.

Terpantau juga untuk penonton yang telah membeli tiket mendapatkan voucer makanan senilai 15 ribu rupiah yang dapat ditukarkan diberbagai stand yang ada, dan para pelaku UMKM juga merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini karena dapat memperkenalkan produknya serta mendapatkan omzet yang lebih besar.

"Semoga Even Turnamen Bola Voli Kapolri Cup 2023 ini dapat menjadikan tontonan yang menghibur bagi masyarakat Indonesia dan bahkan dunia khususnya pecinta olah raga Bola Voli", tutup Irjen Pol Pipit Rismanto.