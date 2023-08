Live Hasil Drawing Liga Champions UEFA 2023-2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sesuai jadwal undian fase grup 32 besar akan digelar pada Kamis 31 Agustus 2023.

Babak play off Liga Champions 2023 akan tuntas Kamis 30 Agustus 2023.

Tiga tim terbaru sudah memastikan bergabung dengan 26 tim yang sudah lolos.

Tiga tim tersebut yakni Braga wakil Portugal, Galatasaray wakil Turki dan Young Boys wakil Swiss.

Sementara tiga tim lainnya masih tentukan hasil antara Aek Athens vs Antwerp, Kopenhagen vs Rakow, PSV vs Ranggers.

Streaming undian

Namun merujuk dari keterangan laman UEFA undian akan digelar di Grimaldi Forum, Monaco pukul 18:00 CET atau sekitar pukul 23.00 WIB malam.

Proses undian seperti biasanya bisa disaksikan live UEFA TV.

Link streaming tersedia di akhir artikel ini.

Sebanyak 29 tim yang telah memastikan lolos, setelah lengkap menjadi 32 tim nantinya dibagi kedalam empat pot terdiri dari unggulan dan non unggulan.

Menarik tentunya menantikan hasil drawing Liga Champions Eropa yang akan disiarkan secara langsung nantinya.

Daftar pembagian pot sementara jelang drawing Liga Champions 2023-2024

Pot 1

- Manchester City

- Sevilla

- Barcelona

- Napoli

- Bayern Munchen

- Paris Saint-Germain

- Benfica

- Feyenoord