CONTOH Soal Bahasa Inggris Kelas 4 Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban B Inggris

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Bahasa Inggris kelas 4 SD/MI.

Ada beberapa pertanyaan yang dirangkum dalam artikel yang disertai dengan kunci jawaban.

Adanya kunci jawaban tentu akan memudahkanmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Mintalah bantuan pada orangtua atau guru ketika menemukan kesulitan.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 4 SD/MI.

(Lengkap soal dan kunci jawaban soal ulangan kelas 4 klik link)

Ingat soal-soal yang ada dalam artikel ini hanya sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester.

Soal Bahasa Inggris Kelas 4:

1. Selamat siang in English is ….

a. Good morning

b. Good afternoon

c. Good night

d. Good evening

Jawaban : b

Baca juga: SOAL & Kunci Jawaban Fiqih Kelas 4 Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 Terbaru Kurikulum Merdeka

2. Saya punya pensil biru

The English sentence is ….

a. I have blue pencil

b. I have white pencil

c. I have red pencil

d. I have brown pencil

Jawaban : a

3. What is the number before six hundred and twenty?

a. Six hundred and ninteen

b. Six hundred and twelve

c. Six hundred and twenty nine

d. Six hundred and seventeen