Kisah Mahasiswa Jerman Ajari Bahasa Inggris ke Anak Yatim Piatu Panti Asuhan Pepabri Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Suasana akrab tercipta tatkala mahasiswa Universitas Leipzig Jerman Aaron Hauenschild (26) berbaur bersama anak-anak untuk mengajarkan Bahasa Inggris di Panti Asuhan Pepabri di Jalan Harapan Jaya, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Senin 28 Agustus 2023.

'How are you? Apa kabarmu?' begitu sepenggal kalimat dalam Bahasa Inggris dan Indonesia yang ditulis Aaron Hauenschild pada sebuah papan tulis berwarna putih.

Kalimat itu diucapkan oleh anak-anak dengan menirukan apa yang diucapkan Aaron.

Kehadiran Aaron bersama Esie Hanstein, Anggota Pendiri dan Staf Ahli Proyek Senyum Cemerlang (PSC) di Pontianak dalam rangka mendedikasikan dirinya untuk membantu PSC dari Projekt Strahlendes Lächeln e.V., yakni sebuah Non Government Organization (NGO) yang berkedudukan di Leipzig, Jerman.

PSC merupakan sebuah program sosial untuk membantu menjaga dan merawat kesehatan gigi dan mulut anak-anak yatim piatu yang ada di panti asuhan.

Proyek atau program ini dilaksanakan di tiga kota di Indonesia, yakni Makassar, Enrekang dan Pontianak.

Aaron mengatakan, kehadirannya ke Kota Pontianak untuk mendukung dan membantu PSC mencemerlangkan senyum adik-adik panti asuhan, termasuk memberikan pelajaran Bahasa Inggris gratis sebagai tambahan.

Ia melihat bahwa anak-anak di panti asuhan juga perlu mempelajari Bahasa Inggris sebagai bekal mereka nanti.

Sebagai bahasa internasional, Bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar dalam berkomunikasi antar bangsa.

"Setidaknya, selain pelajaran umum lainnya, anak-anak juga bisa menguasai dan mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris ketika bertemu orang dari luar negeri," ujarnya.

Ia merasa senang mendapat kesempatan mengajar Bahasa Inggris kepada anak-anak di panti asuhan. Ini pengalaman menarik dan dia melihat anak-anak menunjukkan minatnya belajar Bahasa Inggris.

"Saya sangat senang bisa mengajari anak-anak bahasa Inggris dan ini adalah pengalaman yang tak terlupakan selama saya berada di Pontianak," tuturnya.

Sebagai tahap awal, Bahasa Inggris yang diajarkan masih sifatnya dasar-dasar untuk anak-anak, termasuk Bahasa Inggris sehari-hari yang biasa diucapkan.

Sejatinya mereka sebagian sudah tahu beberapa kosa kata bahasa Inggris dan mereka juga menanyakan langsung beberapa kata bahasa Inggris.