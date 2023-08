Update Klasemen Liga 1! Cek Posisi Persija Usai Ditakluk Dewa United, Madura United Kokoh di Puncak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini update klasemen Liga 1 pada Jumat 25 Agustus 2023 malam WIB.

Pada hari ini tepatnya pekan ke-10, Liga 1 menyajikan 4 pertandingan seru yang turut merubah posisi klasemen Liga 1.

Adapun pertandingan tersebut adalah Madura United vs Bhayangkara FC, Persik Kediri vs PSIS Semarang, Borneo FC vs Persita dan Dewa United vs Persija Jakarta.

Dalam laga ini sorotan tertuju pada Persija Jakarta yang harus takluk 2 gol dari Dewa United.

Pertandingan tersebut berlangsung pada Jumat 25 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB.

Saat ini posisi puncak masih di isi oleh Madura United, hasil tim tersebut di pekan ini semakin memperkuat posisinya di puncak.

Pada Jumat 25 Agustus 2023, Madura United vs Bhayangakara FC berakhir imbang dengan skor 1-1.

Torehan itu cukup membawa Laskar Sappe Kerab untuk menguasai klasemen sementara Liga 1.

Tapi posisi Madura United belum tentu aman.

Singgasana Laskar Sappe Kerab dapat tergoyahkan jika Barito Putera meraih tiga poin tambahan.

Saat ini, Madura United bertengger di posisi puncak dengan koleksi 20 poin.

Sedangkan Laskar Antasari yang bertengger di peringkat ketiga hanya terpaut satu kemenangan (17 poin).

Barito Putera punya keunggulan karena masih belum memainkan pertandingannya pekan ini.

Peluang Barito Putera menggusur Madura United dapat terjadi melalui laga tandang ke markas Bali United pada Minggu 26 Agustus 2023.