Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 4 SD Halaman 108 Kurikulum Merdeka : Look and Write

Unit 9: Look and Write, Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 4 SD.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Yuk kita simak kunci jawaban Bahasa Inggris untuk kelas 4 Sdpada halaman 108 di buku Kurikulum Merdeka,

Pembahasan kali ini dikutip dari soal unit 9 mengenai look and write.

Simak juga artikel kunci jawaban lainnya untuk kelas 4 SD di Tribun Pontianak.

Adapun tujuan dari kunci jawaban yang diberikan adalah untuk membantu siswa tetap belajar dengan aktif dan bisa mengembangkan sendiri kemampuan belajar di sekolah.

Siswa diharapkan bisa mengerjakan terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan, nanti dapat di cocokan dengan kunci jawaban yang tersedia di artikel ini.

Nah, berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 4 SD MI halaman 108 di kurikulum merdeka pada unit 9 mengenai look and write.

• Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD Halaman 162 Kurikulum Merdeka : Bentuk Keragaman Budaya Indonesia

Unit 9: Look and Write

1. I................at 04.30 in the morning.

2. I go to the bathroom and...............

3. I.................in the kitchen.

4. I............................by bus.

5. I..............kite in the field.

6. I................at 3.00 in the afternoon.

7. I................Math.