Jadwal Voli Asia AVC 2023 Besok Timnas Indonesia Tantang Pakistan Perebutan Rangking 7 Besar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah jadwal Timnas voli Indonesia kontra Pakistan dalam lanjutan perebutan peringkat 7-12 Kejuaraan Asia AVC Championships 2023.

Timnas voli putra Indonesia akan berhadapan dengan Pakistan dalam perebutan peringkat 7-12 AVC Championships pada Jumat 25 Agustus 2023.

Kepastian ini setelah Timnas voli Indonesia usai menang telak atas India dengan skor 3-0.

Berdasarkan skema, Indonesia akan menghadapi Pakistan yang sebelumnya menelan kekalahan 3-0 dari Iran di babak 12 besar.

Jika berhasil menang atas Pakistan selanjutnya calon lawan Indonesia di perebutan peringkat 7 yakni pemenang laga antara Irak vs Thailand, kemudian pemenang laga ini berhadapan dengan Bahrain.

Pemenang laga tersebut selanjutnya bertemu Indonesia di partai terakhir untuk memperebutkan peringkat 7 besar.

Emnghadapi Pakistan tentunya bukan lawan mudah bagi Indonesia.

Di fase grup sebelumnya Pakistan mendampingi Korea Selatan di fase penyisihan grup F.

Pakistan menderita kekalahan 3-1 kemudian menang 3-0 atas Bangladesh di babak fase grup.

Sementara Timnas voli putra Indonesia dalam perjalananya di fase grup kalah 3-2 dari China kemudian menang 3-1 atas Kazakhstan dan kalah 3-2 dari Korea Selatan.

Trerkahir Indonesia menang 3-0 atas India.

Sementara itu di perebutan juara China menantang Korea Selatan di babak enam besar.

Pemenang laga ini akan berhadapan dengan Iran di partai semifinal.

Sementara China Taipei berjumpa Qatar, dan pemenang pertandingan ini sudah menanti Jepang di babak semifinal.

Susunan pemain pakistan

1. Hamad MB

2. Usman OH

3. Haidar OP

4. Mubashir (C) OH

5. Murad OP

6. Bilal (L) L

7. Kashif S

8. Zaheer MB

9. Murad OH

10. Afaq OH

11. Hamid S

12. Musawer MB

13. Nasir (L)

14. Dianat

Susunan pemain Indoensia

1. Dio Zulfikri - setter

2. M Malizi - middle blocker

3. Fahri S Putratama- Outside hitter

4. Boy Arnez Arabi - opposite

5. Hendra Kurniawan - Middle blocker

6. Farhan Halim - outside hitter

7. Irpan - Libero

8. Cep Indra Agustin - middle blocker

9. Doni Haryono - outside hitter

10. Jasen Natanael Kilanta - setter

11. Fahreza R Abhinaya - Libero

12. Hernanda Zulfi - Middle blcoker

13. Amin Kurnia Sandi Akbar - opposite

14. Agil Angga Anggara - opposte