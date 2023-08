Livescore Bola Voli AVC Senior Championship 2023 China Vs India, Iran Vs Pakistan Penentu ke 6 Besar

Inilah update Livescore Bola voli AVC Senior Championship 2023 malam ini. dari 3 Pertandingan tersisa penentu 6 tim yang Lolos ke Perempat Final . Termasuk duel China Vs India hingga Iran Vs Pakistan yang sedang berlangsug sekarang, Rabu 23 Agustus 2023.

OFFICIAL WEB AVC SENIOR MENS CHAMPIONSHIP 2023 / REPRO

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung Pertandingan lanjutan Babak 12 Besar AVC Senior Championship 2023 , Rabu 23 Agustus 2023 malam.

Hasil AVC Senior Championship 2023 malam ini akan menentukan Tim mana saja yang akan Lolos ke Babak 6 Besar .

Adapun sebelumnya, tiga Pertandingan Babak 12 Besar AVC Senior Championship 2023 ini sudah digelar pada Rabu siang hingga Petang WIB tadi .

Satu di antaranya duel antara Timnas voli putra Indonesia .

Berhadapan dengan Tim voli putra Korea Selatan .

Dalam laga lain , wakil Asia Tenggara lainnya yakni Thailand berduel melawan Qatar .

Sementara satu laga lainnya lagi, Jepang Vs Bahrain .

Hasilnya, Korea Selatan Lolos ke Babak 6 Besar usai mengalahkan Timnas voli putra Indonesia setelah duel sengit selama 5 ronde ekstra !

Sementara itu, Tim dari Asia Timur lainnya, Jepang juga mulus Lolos ke Babak 6 Besar usai mengandaskan Bahrain .

Thailand juga takluk dari Qatar .

Sehingga 3 tim yang sudah memastikan diri Lolos ke Babak 6 Besar AVC Senior Championship 2023 saat ini adalah Korea Selatan , Jepang dan Qatar .

Sementara itu, 3 lainnya adalah Pemenang dari duel China Vs India , Iran Vs Pakistan dan Tiawan Vs Irak .

Duel China Vs India saat ini sedang berlangsung .

Dalam update Livescore Bola voli AVC Senior Championship 2023 saat ini, duel antara China Vs India tesebut berlangsung sengit.