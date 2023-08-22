Piala AFF U23
Syarat Timnas U 23 Lolos Terpenuhi dari Hasil Vietnam Vs Filipina Cek Jadwal Semifinal AFF U 23 2023
Pada Jadwal semifinal AFF U 23 2023 nanti, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan juara di Klasemen Akhir Grup A . Cek selengkapnya di artikel ini !
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Syarat Timnas U 23 Lolos ke babak semifinal Piala AFF U 23 2023 terpenuhi !
Hal itu setelah tuntasnya 2 Pertandingan terakhir penyisihan Grup C dan Grup B Piala AFF U 23 2023.
Yang digelar di Rayong Provincial Stadium , Selasa 22 Agustus 2023 malam WIB .
Dalam laga antara Timnas Vietnam Vs Filipina di Grup C .
Dan Malaysia Vs Timor Leste di Grup B .
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Timnas Vietnam Menang atas Filipina dengan Skor Akhir 1-0 .
Berkat gol Nguyen Huu Tuan di menit 18 babak pertama .
Sedangkan Malaysia , Menang dengan Skor Akhir lewat Brace Muhammad Alif Anuar Ikmalrizal .
Dan satu gol Olagar Xavier serta Izwan Yuzlan .
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Sehingga Hasil Akhir Malaysia Vs Timor Leste ditutup dengan Skor Akhir 3-1 .
Dengan Hasil ini, maka Timnas Indonesia menempati Peringkat Runner Up terbaik dari kombinasi Klasemen mini tim urutan ke 2 di Klasemen Akhir ketiga grup yang ada .
Maka otomatis pula Syarat Timnas U 23 Lolos babak semifinal Piala AFF U 23 2023 terpenuhi!
Dengan demikian, Ramadhan Sananta Dkk akan bermain di laga semifinal AFF U 23 2023 nanti.
Syarat Timnas U 23 Lolos
Lolos
Hasil
Pertandingan
Vietnam
Filipina
Jadwal
semifinal
Piala AFF
U 23
2023
Indonesia
Thailand
Timor Leste
Klasemen
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