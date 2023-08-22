Piala AFF U23

Syarat Timnas U 23 Lolos Terpenuhi dari Hasil Vietnam Vs Filipina Cek Jadwal Semifinal AFF U 23 2023

Pada Jadwal semifinal AFF U 23 2023 nanti, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan juara di Klasemen Akhir Grup A . Cek selengkapnya di artikel ini !

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto Syarat Timnas U 23 Lolos Terpenuhi dari Hasil Vietnam Vs Filipina Cek Jadwal Semifinal AFF U 23 2023
OFFICIAL TWITTER FOOTBALL ASSOCIATION OF PHILIPHINES @PHILFOOTBALL / REPRO
Hasil Akhir Vietnam Vs Filipina Selasa 22 Agustus 2023 malam ini membuat Syarat Timnas U 23 Lolos Semifinal AFF U 23 2023 terpenuhi. Timnas Indonesia akan duel Vs Thailand . Cek Jadwal tandingnya selengkapnya di artikel ini, . 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Syarat Timnas U 23 Lolos ke babak semifinal Piala AFF U 23 2023 terpenuhi !

Hal itu setelah tuntasnya 2 Pertandingan terakhir penyisihan Grup C dan Grup B Piala AFF U 23 2023.

Yang digelar di Rayong Provincial Stadium , Selasa 22 Agustus 2023 malam WIB .

Dalam laga antara Timnas Vietnam Vs Filipina di Grup C .

Dan Malaysia Vs Timor Leste di Grup B . 

Timnas Indonesia Melaju ke Semifinal Piala AFF U23! Usai Malaysia dan Vietnam Raih Kemenangan

Timnas Vietnam Menang atas Filipina dengan Skor Akhir 1-0 .

Berkat gol Nguyen Huu Tuan di menit 18 babak pertama .

Sedangkan Malaysia , Menang dengan Skor Akhir lewat Brace Muhammad Alif Anuar Ikmalrizal .

Dan satu gol Olagar Xavier serta Izwan Yuzlan .

Flashscore AFF U23 2023 Update Hasil Malaysia Vs Timor Leste dan Skor Sementara Vietnam Vs Filipina

Sehingga Hasil Akhir Malaysia Vs Timor Leste ditutup dengan Skor Akhir 3-1 .

Dengan Hasil ini, maka Timnas Indonesia menempati Peringkat Runner Up terbaik dari kombinasi Klasemen mini tim urutan ke 2 di Klasemen Akhir ketiga grup yang ada .

Maka otomatis pula Syarat Timnas U 23 Lolos babak semifinal Piala AFF U 23 2023 terpenuhi!

Dengan demikian, Ramadhan Sananta Dkk akan bermain di laga semifinal AFF U 23 2023 nanti.

# Jadwal Semifinal AFF U 23 2023

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