PSIM Yogyakarta Update Nama-nama Pemain, Setelah Slot Asing Dari Filipina Resmi Masuk Untuk Liga 2

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - PSIM Yogyakarta akhirnya memiliki slot pemain asing jelang bergulirnya Liga 2 2023/2024.

Untuk pemain-pemain lokal sudah cukup banyak di isi.

Teranyar, klub yang dilatih Kas Hartadi ini. Telah memperkenalkan pemain asing mereka.

Dia adalah pemain asal Filipina Andreas Andy Campollo Esawein.

Tercatat pemain berusia 26 tahun tersebut pernah berkompetisi di tanah Jerman, Malaysia, Lebanon dan Filipina.

PSIM Yogyakarta telah resmi mengumumkan Andreas Esswein.

• Persela Lamongan Sudah Rekrut Dua Pemain Korsel, Sosok Asal Amerika Serikat Juga Dincar Untuk Liga 2

Sebagai rekrutan asingnya di Liga 2 2023 ini.

Dilansir dari unggahan Instagram @psimjogja_official pada Senin 21 Agustus 2023.

Pengumuman peresmian Andreas Esswein oleh PSIM Yogyakarta dapat diketahui.

"(emoji Filipina) (emoji pesawat) (emoji Indonesia) @andycampollo IN Give your warmest welcome, Dab! #1STIMEWA #LaskarMataram #AYDK," tulis PSIM Yogyakarta dalam unggahan pengumuman Andreas Esswein.

Andreas Esswein merupakan gelandang bertahan multiposisi.

Didatangkan PSIM Yogyakarta dari klub Liga Malaysia, yakni Kelantan FC.

Kedatangan Andreas Esswein tentunya diproyeksikan.

Bakal menjadi metronom serangan PSIM Yogyakarta di Liga 2 2023 nanti.

• Persiraja Banda Aceh Waspada, Sada Sumut FC Siap Turunkan Skuad Terbaik Uji Coba Persiapan Liga 2